新华社北京3月29日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯和乌克兰29日在土耳其伊斯坦布尔多尔玛巴赫切宫举行新一轮面对面谈判，谈判持续大约3小时。俄国防部副部长福明29日表示，俄方决定大幅减少在乌克兰首都基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

——俄乌29日举行新一轮面对面谈判。据土耳其国家电视台报道，乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克说，俄代表团在29日的谈判中采取了建设性行动，乌克兰将在两周内继续与俄方进行谈判。俄媒体援引俄谈判代表团团长、总统助理梅金斯基的话报道说，29日的谈判具有建设性。俄方收到了乌方提出的相关建议，俄方会就这些建议进行研究、汇报给俄总统普京并给予答复。

——参加俄乌新一轮谈判的俄国防部副部长福明29日在伊斯坦布尔对媒体说，有关准备乌克兰中立和无核地位的协议以及向乌提供安全保障的谈判正在付诸实践，考虑到今天谈判中讨论的原则，为增加互信并为进一步谈判和实现最终目标创造必要条件，俄国防部决定大幅减少在基辅和切尔尼戈夫方向的军事活动。

——乌克兰谈判代表、乌人民公仆党议会党团主席阿拉哈米亚29日在伊斯坦布尔结束与俄方代表团谈判后举行的新闻发布会上表示，乌克兰已提议签署一份新的国际安全保障协定，该协定将包含一项类似于北约宪章第五条的条款。阿拉哈米亚表示，关于乌克兰新安全保障机制，乌方坚持认为这应当是一份由所有安全担保国签署、批准的国际协定。“我们希望它（安全保障协定）成为为乌克兰提供具体安全保障的有效国际机制。”

——乌克兰国家通讯社援引乌总统办公室顾问波多利亚克29日在新闻通报会上的说法报道称，乌俄谈判目前正围绕有关乌克兰国际安全保障和停火的问题进行密集磋商。只有双方在国际安全保障这一问题上达成协定，才有可能尽快结束战争。波多利亚克说，作为国际安全保障协定的单独条款，乌方提议乌俄保持现有立场15年不变，以便双方就克里米亚和塞瓦斯托波尔的地位问题进行谈判；同时，在这15年间，在谈判进行过程中，乌俄将不使用任何军事或武装力量来解决克里米亚问题。

——俄罗斯国防部长绍伊古29日表示，俄方完成在乌克兰的特别军事行动第一阶段主要任务。绍伊古当天在莫斯科出席相关工作会议时指出，俄在整体上已完成在乌特别军事行动第一阶段主要任务，显著降低了乌克兰武装力量作战能力。他说，俄武装力量将继续特别军事行动直至完成既定目标。

——俄国防部发言人科纳申科夫29日说，俄方自开展特别军事行动以来，已摧毁乌方123架飞机、74架直升机、311架无人机、1738辆坦克和其他装甲车辆、181台多管火箭炮、726门野战火炮和迫击炮、1592辆特种军用车辆。

——俄罗斯莫斯科交易所29日数据显示，当天卢布汇率一度回升至约1美元兑换83卢布，这是过去一个月来的高位。莫斯科时间15时57分，卢布汇率升至1美元兑换82.95卢布。随后，卢布汇率升势放缓至1美元兑换85.03卢布。（参与记者：王峰、耿鹏宇、李东旭、李铭、李奥）

(责编：牛镛、岳弘彬)