人民网布鲁塞尔3月28日电 （记者张朋辉）3月28日，中国常驻联合国日内瓦代表团蒋端公使在联合国人权理事会第49届会议发言，揭露美国对印第安人犯下种族灭绝罪行，呼吁人权理事会等多边人权机构对美国种族灭绝罪行采取行动。

蒋端表示，美国在历史上通过屠杀、驱赶、强制同化等手段，系统性剥夺印第安人的生存权和政治、经济、文化等基本权利，试图从肉体和文化上消灭这一群体，犯下种族灭绝罪行。印第安人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的23.7万，许多部落完全灭绝。印第安妇女被美国政府强制绝育。大多数印第安儿童被强行送往“寄宿学校”或白人家庭进行同化，被禁止讲民族语言、穿民族服装。许多儿童因虐待和折磨而死亡。

蒋端指出，美国对印第安人实施的种族灭绝不仅是一个历史问题，更是一个延续至今的长期性、系统性种族主义问题。今天印第安人在美国仍遭受广泛、系统性歧视，在政治、经济、文化等领域处于边缘地位。在美所有少数族裔中，印第安人平均寿命最短，而贫困率最高。

蒋端强调，美国对印第安人的种族灭绝罪行必须受到彻底调查和问责，印第安受害者及其后裔应得到赔偿。美国应改变侵犯印第安人权利的法律和政策。包括人权理事会、人权高专办在内的多边人权机构应就美国种族灭绝问题采取行动。

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