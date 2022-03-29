周翰

3月28日，中国外交部发言人汪文斌在外交部例行记者会上宣布，第三次阿富汗邻国外长会将于3月30日至31日在安徽屯溪举行，同时背靠背举行“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话会，国务委员兼外交部长王毅将主持上述会议。本次系列会议将是中方为阿富汗长治久安贡献力量的一次重大外交行动。

2021年8月，阿富汗局势发生剧变，美国自阿富汗撤军，阿富汗塔利班重新掌权。阿富汗再次来到十字路口，未来走向备受世人关注，更是牵动着周边邻国的神经。尤其是在美国不负责任撤军后，阿富汗面临着深重的人道主义危机和巨大的人道援助缺口，以及实现和平和解、推进重建发展、铲除恐怖主义和探索符合本国国情发展道路的艰巨任务。这些问题久拖不决，势必影响阿富汗自身稳定，也会给地区的稳定带来巨大挑战。但仅凭阿富汗一己之力无法得到有效解决，需要国际社会伸出援手。

作为负责任大国和阿富汗邻国，中国一直深切同情阿富汗人民多年来遭受的战乱之苦，始终致力于推动阿富汗问题和平解决，期待阿富汗早日实现和平、稳定与繁荣。阿富汗局势剧变后，中国第一时间伸出援手，提供了价值近3亿元人民币的人道主义援助，并开通空中松子走廊顺利实现阿富汗松子输华，帮助阿富汗解决燃眉之急，渡过难关。

同时，中方同有关邻国一道倡议并推动建立了阿富汗邻国协调合作机制，与有关各方共同帮助阿富汗应对面临的困难和挑战，维持政治、经济和社会稳定。2021年9月8日，王毅在北京以视频方式出席首次阿富汗邻国外长会，强调阿富汗邻国应发挥独特作用，既解决自身正当关切，又为阿富汗稳局重建提供良好外部环境，并提出帮助阿富汗加强疫情防控、保持口岸开放、加强难移民管控、尽快提供人道主义援助、深化反恐安全合作和开展禁毒合作等各方可开展协调合作的六个重点方面。2021年10月27日，王毅以视频讲话方式出席第二次阿富汗邻国外长会，提出要积极接触引导、扩大多边协调、加强反恐合作和推进和平重建四点建议。

在笔者看来，此次阿富汗邻国外长会系列会议，将至少在三个方面发挥积极作用：

一是加强沟通协调。这次出席会议的有中国、伊朗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、俄罗斯、卡塔尔、印尼等多个国家，各国在阿富汗问题上有各自的关切、诉求和立场，阿富汗临时政府代表也将与会。本次会议将是各国和阿富汗充分沟通、协调立场的一个良好平台，将为各方在阿富汗问题上加强相互了解、弥合彼此分歧提供一次宝贵机会。阿富汗邻国和相关国家的参与将扩大本次会议的参与面，并提升沟通协调的广泛性。各方坐在一起，充分阐述各自观点，认真倾听其他方关切，积极协调彼此立场，必将推动阿富汗局势朝着积极方向发展。

二是促进和平稳定。阿富汗临时政府已执政超过6个月，构建开放包容的政治架构、实施温和稳健的内外政策、奉行睦邻友好的周边政策、确保恐怖组织不在阿富汗立足，仍是其周边邻国和国际社会对阿富汗的共同期盼。笔者注意到，阿富汗临时政府执政后在上述领域做出了相应努力，但因与外界预期存在差距而受到诟病。去年以来，阿富汗与伊朗、巴基斯坦曾发生边境交火，与塔吉克斯坦军队形成边境对峙，引发各方忧虑。相关国家一起坐下来，通过坦诚深入的沟通，探讨地区国家和平相处之道，也将是本次会议的一项重要内容。

三是推动阿和平重建。当前，阿富汗百废待兴，正处在由乱及治的关键时期，推动和平重建与经济发展是第一要务，也是解决阿富汗动荡和混乱的根本出路。目前，阿富汗和平重建与经济发展面临诸多困难，资金短缺问题尤为突出。美国私自处置阿富汗在美资产，让本已极端贫困和面临人道主义灾难的阿富汗雪上加霜。周边邻国可与国际社会共同努力，协调行动，在经贸交往、金融投资、基础设施建设等方面提供相应支持，助力阿富汗走上良性发展道路。本次系列会议必将在推动阿富汗和平重建与经济发展方面发挥重要作用。尤其需要指出的是，美国是当前阿富汗困局的始作俑者，在阿富汗和平重建与经济发展方面负有最大责任，理应拿出最大的诚意和采取更有力的举措，帮助阿富汗重建和发展。

笔者相信，在美丽的初春时节，第三次阿富汗邻国外长会系列会议的如期、顺利、成功召开，将为阿富汗走出当前困境，实现和平、稳定和发展带来新的、更大的希望。

（作者是国际问题学者)

(责编：崔译戈、常红)