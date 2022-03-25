人民网记者 张杰

巴厘岛游客喜欢的田间敞篷车游览。人民网记者 张杰摄

印尼媒体曾做过一项调查，罗列了最受外国人欢迎的20大印尼旅游目的地，其中巴厘岛实至名归，排名前20的目的地中，有近四分之一来自这座印度教岛屿。

巴厘岛不是一座小岛，相反，它在印尼是一个省，这里有火山有湖泊有海滩有田园，从南端到北端需要翻山越岭、跋山涉水地开近5个小时车，期间可以领略火山的雄伟，也可以看到火山湖的静谧，还可以感受除印度之外印度教的异域特色，更可以奔驰于稻田之间，感受返璞归真的自然情怀。

被国外游客评选为印尼旅游最佳目的地的乌布，曾是巴厘岛国王的首都，在这个小城市里，随意漫步，就可以看到岁月在它身上留下的印记——充满着印度教特色的王宫，以及三步五步就能碰到的印度教寺庙，红砖红瓦的印度教风格建筑，在配上巴厘岛传统风格的雕栏画柱和石像，确实是其他地域难得一见的画面。一些欧美等地的艺术家，还专门来巴厘岛寻求灵感，将这里作为自己的香格里拉，并最终定居与此，这其中就产生了开创了一种巴厘岛油画风格流派的大师马里奥·布兰科。他虽然早已故去，但他早年的画室和陈列室已经改建称博物馆，专门展示他自己的画作，博物馆的接待员曾对笔者表示，马里奥的夫人就是巴厘岛特色舞蹈艺术家，这种凝结了当地特色、印度教意蕴和历史传统的优美舞蹈是马里奥艺术灵感的重要来源，此外，巴厘岛的热带风光和印度教传统的建筑风格也令其大受启发，随着其画作在欧美广受好评，巴厘岛的知名度在欧美也越来越高。

但当国外游客来到巴厘岛，欣赏完阳光和沙滩之后，最让他们流连忘返的，还是乌布这座城市与自然的完美融合。乌布小城不大，随意走动一下就会走出城市的喧闹，走进一片片农家的水稻田。结合着得天独厚的地理位置和富饶土壤，这里稻田可达一年三熟到四熟，因此乡间随时随地都能看到一片生机盎然的景象。走在田间陇道上，一片绿油油的稻田之后，忽然又会出现几个古朴的小村落，显现出印度教特色的神龛，再忽然，又会冒出一些富丽堂皇的度假旅馆，但建筑风格又与整个田园相得益彰，配上身着传统风格服饰的当地男女老少，恰似陶渊明笔下的世外桃源，给人以“久在樊笼里，复得返自然”的感受。这是身处欧美国家的人不曾感受到的。因此在这座小城田间，经常可以看到外国面孔，或徒步、或骑车、或骑摩托、或开车，他们都在漫无目的的瞎转，却又乐在其中乐此不疲。

印尼旅游局的官员在接受记者采访时表示，不仅是乌布，巴厘岛是一个以旅游业和农业为主的岛屿，除几大海滩之外，都基本保持了良好的乡村景观和历史古迹，这也是海外游客中意巴厘岛的重要原因，他们能在此感受到几种不同的异域风格，旅游业不仅为当地人创造了大量就业，还促进了当地的农业发展，例如当地葡萄园的农民们都将自己生产的葡萄卖给当地的葡萄酒庄制成葡萄酒销售给游客，这样的收入比之前要翻上十倍。虽然在由于疫情原因巴厘岛曾暂时封岛，但仍有很多外国人留在了这里，相信随着疫情的结束，巴厘岛将会重新充满游客。

(责编：苏缨翔、刘慧)