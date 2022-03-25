人民网曼谷3月25日电 （记者赵益普）3月25日，由中国提供优惠贷款支持，中国路桥工程有限责任公司（简称中国路桥）承建的柬埔寨51号国家公路复建项目在磅士卑省三隆栋县举行通车典礼。柬埔寨首相洪森、柬埔寨国务大臣兼公共工程与运输部部长孙占托、中国驻柬大使馆经济商务参赞邬国权等中柬两国官员及当地民众共计千余人参加了活动。

51号公路位于柬埔寨中南部，全长37.95公里，连接柬埔寨4号路与5号路，为柬国家重要次干线公路之一。该项目于2017年6月28日正式开工，工期36个月，于2019年8月12日完成初步验收进入缺陷责任期，比合同工期提前10个月完成，并于2020年8月12日完成最终验收，顺利移交柬政府。

在通车典礼上，洪森感谢中国对柬交通基础设施的重建和发展给予的帮助，为柬经济社会发展和民生改善作出了重要贡献。他说，51号路建成后有效缓解了柬埔寨首都金边及其西侧的交通压力，带动沿线城镇的经济发展，是柬中友好合作的又一重要成果。

孙占托说，51号公路作为规划中的金边四环路的一部分，同时也是连接柬埔寨西北部-西南部地区的重要交通枢纽，该公路的通车提升了交通运输效率，促进了运输业的发展，助力柬西北部农产品出口，给民众带来了实实在在的利益。

邬国权表示，51号公路竣工通车是近期中柬务实合作的成果之一，面对世纪疫情，中柬务实合作不仅没有受到影响，反而取得更大发展，充分证明了中柬关系无惧任何困难和挑战，将始终稳定健康发展。

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