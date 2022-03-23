新华社北京3月23日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外长拉夫罗夫23日说，俄罗斯和乌克兰的谈判“进展艰难”。乌克兰副总理伊琳娜·韦列修克当天表示，乌俄双方已同意建立9条人道主义走廊，用于运送人道物资和疏散民众。

——拉夫罗夫23日在莫斯科国立国际关系学院发表演讲时说，因乌方不断改变立场，俄乌谈判进展艰难。西方国家通过持续向乌克兰提供武器，企图尽可能让俄方长时间处于战争状态。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃23日对媒体表示，俄罗斯和乌克兰已经两次交换了被俘人员。但是她未透露交换时间和交换人数等细节。

——韦列修克23日说，乌俄双方已同意建立9条人道主义走廊，用于运送人道主义物资和将顿涅茨克、基辅、卢甘斯克等地的部分民众疏散至扎波罗热、布罗瓦里和巴赫穆特等城市。

——乌克兰总统泽连斯基在23日发布的视频中说，乌克兰政府正竭尽所能推动在基辅、哈尔科夫、扎波罗热和卢甘斯克等地建立人道主义通道，以尽快疏散当地民众。泽连斯基当天在对日本国会发表的视频演讲中称，俄军已经累计向乌克兰发射了超过1000枚导弹并投掷了大量炸弹。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫23日表示，俄军22日夜间使用远程海基高精度武器摧毁了罗夫诺附近的一处乌军大型军火库。自俄方开展特别军事行动以来，已摧毁乌方184架飞机和直升机、246架无人机、189套防空导弹系统、1558辆坦克和其他装甲车辆、156台多管火箭炮、624门野战火炮和迫击炮、1354辆特种军用车辆。

——乌克兰敖德萨市政府发言人23日发表声明说，俄军第810海军陆战旅旅长沙罗夫在指挥进攻敖德萨的时候被乌军打死。

——芬兰广播公司22日报道说，芬兰海关已禁止21艘豪华游艇驶出芬兰水域。芬兰海关将确定这些游艇是否属于欧盟制裁名单上的俄罗斯个人或公司。如果答案是肯定的话，这些船只将被冻结。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、陈静、贺飞）

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