中缅合作生产新冠疫苗投产正式启动。人民网记者 李秉新摄

人民网仰光3月23日电 （记者李秉新）中缅合作生产新冠疫苗投产启动仪式23日在仰光举行，中国驻缅甸大使陈海、缅甸国家管理委员会秘书昂林堆、缅甸工业部部长查理丹和缅甸卫生部部长岱楷温等出席了启动仪式，国药集团董事长刘敬桢通过视频作了发言。

陈海大使在发言中表示，国药集团中国生物同缅方合作生产新冠疫苗标志着中缅两国灌装疫苗合作结出硕果，对两国深化抗疫合作，推进医药卫生合作具有重要意义。国药集团在新冠疫苗研发和生产方面处于全球领先地位，已累计向全球生产供应超过30亿剂新冠疫苗。国药集团同缅甸的灌装合作生产厂是国药在亚太地区首家正式投产的新冠疫苗工厂，将助力缅甸加强自主生产疫苗等生物制品的能力，进一步满足国内疫苗需求，提升疫情防控和医药工业水平。

陈海说，新冠疫情发生以来，中缅两国守望相助，同舟共济。中国政府始终坚持人民至上、生命至上，愿同缅方继续加强抗疫合作，建设卫生健康共同体。疫苗援助和帮扶是中方对缅疫情防控合作的重要方面。中方迄今已向缅方提供超过4100万剂新冠疫苗，有效助力缅方控制疫情，中方上述努力体现了为缅甸国家好、为缅甸人民好的理念，彰显了中缅胞波情谊和命运共同体精神。中方建设团队正在推进援缅国家疾控中心和医护人员培训中心项目建设，愿同缅方合力提升缅甸医疗卫生水平，深化民生领域工业合作，在缅甸民生福祉领域再结合作硕果。

缅甸国家管理委员会秘书昂林堆中将感谢中方的大力支持。他介绍了目前缅甸疫情控制情况并表示接种疫苗对最终战胜疫情至关重要。

缅甸工业部部长查理丹向大家介绍了中缅合作生产疫苗的有关情况，他表示，灌装疫苗正式投产标志着缅甸疫苗将为本国疫情防控发挥决定性作用。

国药集团董事长刘敬桢通过视频发言说，国药集团是缅甸同甘共苦的好朋友，曾经为缅甸提供过国药集团中国生物生产的乙肝疫苗、乙脑疫苗、流感疫苗及各类相关物资。在本次抗击新冠疫情中，我们又向缅甸提供了约3000万剂的新冠疫苗，并同缅甸工业部下属疫苗厂合作生产新冠疫苗，相信一定会为缅甸人民在卫生健康和疾病防控方面提供更多帮助。

缅甸卫生部部长岱楷温向中缅双方合作生产有功人员颁发了表彰证书。

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