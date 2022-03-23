人民网雅加达3月22日电 （记者张杰）22日下午，印尼三一一大学与中国西华大学共建中文与中国文化系成立揭牌仪式在线上和线下同时举行。中国驻泗水总领事馆顾景奇总领事、印尼三一一大学校长贾麦尔·维沃伙教授、副校长余努思教授、三一一大学文化与科学学院院长华文忠教授，中国西华大学校长刘树根教授、副校长费凌教授、文学与新闻传播学院院长潘殊闲教授、三一一孔子学院中外方院长及两校师生代表分别通过网络在印尼梭罗和中国成都的两个会场出席了本次揭牌仪式。

三一一大学副校长余努思教授在揭牌仪式上表示，中国是拥有悠久历史与博大中华文明的古国，同时也是全球第二大经济体，认识中国，了解中国，与中国建立良好的合作关系至关重要。未来三一一大学将与西华大学一道，携手开展涵盖双方社会、经济、教育、文化和旅游等多个领域的合作，并培养出各领域内的优秀人才。

西华大学校长刘树根教授代表西华大学全体师生对三一一大学成功建立中文和中国文化系表示祝贺。他表示，西华大学与三一一大学共建的孔子学院于2019年3月正式落户梭罗，这是印尼的第七所孔子学院，也是中爪哇省的唯一一所孔子学院，现在双方已建立了中文3+2专升本双学位项目和中文本科2+2双学位项目。未来两校将以中文本科专业为抓手，持续推进两校在教学、学术和科研的深入合作，共同提升两校办学和教育国际化水平。

中国驻泗水总领事顾景奇代表中国驻泗水总领事馆对三一一大学开设中文与中国文化系表示热烈祝贺，并向三一一大学和西华大学长期致力于推动中印尼教育合作致以衷心感谢。他指出，语言是交流的桥梁、文化的载体，学习中文是了解中华文化的钥匙。三一一大学成功增设中文与中国文化系，可谓正当其时，将为更多印尼学子了解发展中的中国、了解守正创新的中华文明提供新的舞台。

随后，三一一大学余努思副校长与西华大学费凌副校长分别在印尼和中国代表两校为中文与中国文化系揭牌，费凌副校长同时代表西华大学向三一一大学赠送了贺礼，并祝愿中文与中国文化系越办越好。

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