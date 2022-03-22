新华社伊斯兰堡3月22日电 国务委员兼外长王毅22日在伊斯兰合作组织外长会开幕式上致辞。致辞如下：

王毅在伊斯兰合作组织外长会开幕式上的致辞

（伊斯兰堡 2022年3月22日）

很高兴应邀出席伊斯兰合作组织外长会开幕式并致辞，这是中国外长首次参加伊斯兰合作组织外长会，充分体现了中国和伊斯兰世界加强交流合作的真诚愿望，必将推动双方关系迈上新台阶。

中华文明同伊斯兰文明都是世界上有重要影响的古老文明。双方交往延绵千年，历经国际风云变幻的考验，有着深厚的历史底蕴和坚实的民意基础，友好是双方关系的主流，平等是彼此互动的基础，共赢是相互合作的目标。

长期以来，我们始终坚持互尊互信，支持对方核心关切。我们不会忘记，当年阿尔及利亚等国共同提交议案，近30个伊斯兰国家坚定支持，把中国“抬”进联合国。同样，在伊斯兰世界最为关注的巴勒斯坦问题上，中国的支持从未犹豫、从未缺席。

我们始终坚持团结互助，致力实现共同发展。疫情暴发后，伊斯兰国家第一时间给予中国宝贵支持，中国也及时向50个伊斯兰国家提供了13亿剂疫苗及大量抗疫物资。共建“一带一路”已成为双方走向发展繁荣的桥梁和纽带，中国迄今已同54个伊斯兰国家签署合作文件，开展大项目近600个，涉及金额达4000亿美元，给双方人民带来了实实在在的利益。

我们始终坚持互学互鉴，守护世界多样文明。中华文明和伊斯兰文明历史上都对人类文明做出伟大贡献，近代以来受到不公正对待，现在正携手迈上发展复兴之路。我们要大力倡导文明平等对话、交流互鉴，从彼此悠久文明中汲取智慧，共同抵制文明歧视，共同反对文明冲突。

中国和伊斯兰世界已经找到了一条不同文明友好相处、合作共赢的道路，成为践行新型国际关系的典范，对不同国家、不同文明之间如何交往，也提供了有益经验。

面对动荡变革的世界，本届外长会聚焦“结伴实现团结、公正、发展”主题，反映了世界大多数国家的共同心声。中方愿与伊方一道，倡导真正的多边主义，捍卫联合国宪章的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，在追求民族复兴的道路上，风雨同舟、携手前行。中方愿同伊斯兰国家建设四个伙伴关系。

我们要做团结协作的伙伴。坚定支持彼此捍卫国家的主权、独立和领土完整，坚定支持彼此独立自主地探索符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护自身正当发展权益和广大发展中国家的共同利益。

我们要做发展振兴的伙伴。继续团结抗疫，下阶段中方将继续向伊斯兰国家提供3亿剂疫苗，助力各国构筑健康防线；我们将继续加强发展战略对接，以高质量共建“一带一路”和携手落实全球发展倡议为“双引擎”，巩固传统合作，培育新兴亮点，助力中伊发展振兴，引领南南合作潮流，为实现联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。

我们要做安全稳定的伙伴。中方将继续支持伊斯兰国家运用伊斯兰智慧解决当代热点问题，把维稳促和的钥匙牢牢掌握在自己手里。

中方将继续坚定站在巴勒斯坦人民一边，支持在“两国方案”基础上，推动早日召开更具权威性和代表性的国际和会，促进巴勒斯坦问题的全面公正解决。

中方将尊重阿富汗人民作出的选择，支持阿富汗实现包容建政、稳健治理，开启和平重建新篇章。

在克什米尔问题上，我们今天再次听到了很多伊斯兰朋友的呼声，对此中方抱有同样的愿望。

中方支持俄罗斯和乌克兰继续和谈，谈出停火，谈出止战，谈出和平。要防止发生人道主义灾难，要避免乌克兰危机外溢，影响和损害其他地区和国家的正当权益。

我们要做文明互鉴的伙伴。弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对以意识形态划线制造分裂对抗；坚持不同文明交流互鉴，反对“文明优越论”，反对“文明冲突论”，反对对非西方文明的歪曲和抹黑；深化预防性反恐和去极端化合作，抵制反恐“双重标准”，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。

历史已经证明并将继续证明，中国是伊斯兰世界的真诚朋友和合作伙伴。我们愿与伊斯兰国家一道，共同促进世界格局多极化、国际关系民主化和人类文明多样化，为构建人类命运共同体而不懈努力！

(责编：杨光宇、袁勃)