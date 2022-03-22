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最新动态：俄方说俄乌谈判有实质性内容 乌证实俄军阻断乌通向亚速海交通

2022年03月22日23:47 | 来源：新华网
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　　新华社北京3月22日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日表示，俄与乌克兰两国谈判有实质性内容。乌军总参谋部22日证实，俄军已阻断了乌方往亚速海的交通。

　　——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫22日对媒体表示，俄乌两国代表团谈判中有实质性内容，但目前公开细节只会对谈判进程造成不利影响。他说，俄乌谈判比俄方预期更慢、更不充分。由于谈判日程的不确定性，无法具体说明下一轮谈判时间。

　　——乌克兰武装部队总参谋部22日通过社交媒体证实，俄军已暂时控制了连接顿巴斯和克里米亚地区的陆上通道，阻断了乌方往亚速海的交通。

　　——俄罗斯副外长里亚布科夫22日对媒体表示，俄罗斯准备与美国实现关系正常化，前提是后者必须对乌克兰施加积极影响，以避免冲突进一步升级。但他同时说，俄方对美方是否能对乌方产生积极影响持怀疑甚至否定态度。里亚布科夫还说，美国在乌克兰的生物实验室问题已被披露，其规模之大令俄方无法容忍。俄方将继续努力查明所有相关事实。

　　——乌克兰军队总参谋部22日介绍战况说，在北部方向俄军正从国内调集更多部队准备发起新的进攻；东北方向，俄军已经部分围住苏梅，继续炮击哈尔科夫；在顿涅茨克和卢甘斯克地区，俄军不断发起进攻，但未有进展；在基辅附近，乌军从俄军手里夺回了马卡里夫。

　　——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫22日说，自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方230架无人机、181套防空导弹系统、1528辆坦克和其他装甲车辆、154台多管火箭炮、602门野战火炮和迫击炮、1312辆特种军用车辆。

　　——联合国秘书长古特雷斯22日在纽约联合国总部对媒体表示，必须立即在乌克兰实现停火，有关方面应马上开始认真谈判。他说，国际社会对在乌克兰实现停火 “不要失去希望”，他表示，从他与相关各方的接触情况看，“在几个关键问题上，外交进展的要素正在显现出来”。

　　——黎巴嫩总统奥恩21日在意大利罗马会见联合国世界粮食计划署执行主任戴维·比斯利时说，俄乌冲突影响黎巴嫩获得足够的小麦供应，敦促联合国增加对黎巴嫩的粮食援助。（参与记者：华迪、李铭、李东旭、唐霁、刘宗亚）

(责编：袁勃、杨光宇)

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