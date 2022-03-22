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王毅谈中国同伊斯兰世界交往的三个始终坚持

2022年03月22日23:26 | 来源：新华网
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　　新华社伊斯兰堡3月22日电 当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅应邀出席伊斯兰合作组织外长理事会第48次会议开幕式并发表致辞。

　　王毅说，中国同伊斯兰世界交往延绵千年，历经国际风云变幻的考验，有着深厚的历史底蕴和坚实的民意基础，友好是双方关系的主流，平等是彼此互动的基础，共赢是相互合作的目标。王毅介绍了双方交往的三个始终坚持：

　　我们始终坚持互尊互信，支持对方核心关切。我们不会忘记，当年阿尔及利亚等国共同提交议案，近30个伊斯兰国家坚定支持，把中国“抬”进联合国。同样，在伊斯兰世界最为关注的巴勒斯坦问题上，中国的支持从未犹豫、从未缺席。

　　我们始终坚持团结互助，致力实现共同发展。疫情暴发后，伊斯兰国家第一时间给予中国宝贵支持，中国也及时向50个伊斯兰国家提供了13亿剂疫苗及大量抗疫物资。共建“一带一路”已成为双方走向发展繁荣的桥梁和纽带，中国迄今已同54个伊斯兰国家签署合作文件，开展大项目近600个，涉及金额达4000亿美元，给双方人民带来了实实在在的利益。

　　我们始终坚持互学互鉴，守护世界多样文明。中华文明和伊斯兰文明历史上都对人类文明做出伟大贡献，近代以来受到不公正对待，现在正携手迈上发展复兴之路。我们要大力倡导文明平等对话、交流互鉴，从彼此悠久文明中汲取智慧，共同抵制文明歧视，共同反对文明冲突。

(责编：袁勃、杨光宇)

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