新华社伊斯兰堡3月22日电 当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅应邀出席伊斯兰合作组织外长理事会第48次会议开幕式并发表致辞。

王毅表示，面对动荡变革的世界，中方愿与伊方一道，倡导真正的多边主义，捍卫联合国宪章的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，在追求民族复兴的道路上，风雨同舟、携手前行。王毅表示，中国愿同伊斯兰国家建设四个伙伴关系。

一要做团结协作的伙伴。坚定支持彼此捍卫国家的主权、独立和领土完整，坚定支持彼此独立自主地探索符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护自身正当发展权益和广大发展中国家的共同利益。

二要做发展振兴的伙伴。继续团结抗疫，下阶段中方将再向伊斯兰国家提供3亿剂疫苗，助力各国构筑健康防线；我们将继续加强发展战略对接，以高质量共建“一带一路”和携手落实全球发展倡议为“双引擎”，巩固传统合作，培育新兴亮点，助力中伊发展振兴，引领南南合作潮流，为实现联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。

三要做安全稳定的伙伴。中方将继续支持伊斯兰国家运用伊斯兰智慧解决当代热点问题，把维稳促和的钥匙牢牢掌握在自己手里。中方将坚定站在巴勒斯坦人民一边，支持在“两国方案”基础上，推动早日召开更具权威性和代表性的国际和会，促进巴勒斯坦问题的全面公正解决。中方将尊重阿富汗人民作出的选择，支持阿富汗实现包容建政、稳健治理，开启和平重建新篇章。中方支持俄罗斯和乌克兰继续和谈，谈出停火，谈出止战，谈出和平。要防止发生人道主义灾难，要避免乌克兰危机外溢，影响和损害其他地区和国家的正当权益。

四要做文明互鉴的伙伴。弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对以意识形态划线制造分裂对抗；反对“文明优越论”，反对“文明冲突论”，反对对非西方文明的歪曲和抹黑；深化预防性反恐和去极端化合作，抵制反恐“双重标准”，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。

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