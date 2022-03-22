新华社伊斯兰堡3月22日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月22日，国务委员兼外长王毅应邀出席伊斯兰合作组织外长会开幕式并发表致辞。

王毅说，中国外长首次出席伊斯兰合作组织外长会，充分体现了中国和伊斯兰世界加强交流合作的真诚愿望，必将推动双方关系迈上新台阶。

王毅表示，中华文明同伊斯兰文明都是世界上有重要影响的古老文明。双方交往延绵千年，历经国际风云变幻考验，有着深厚的历史底蕴和坚实的民意基础，友好是双方关系的主流，平等是彼此互动的基础，共赢是相互合作的目标。我们始终坚持互尊互信，支持对方核心关切；始终坚持团结互助，致力实现共同发展；始终坚持互学互鉴，守护世界多样文明。中国和伊斯兰世界已经找到了一条不同文明友好相处、合作共赢的道路，成为践行新型国际关系的典范，对不同国家、不同文明之间如何交往，也提供了有益经验。

王毅强调，面对动荡变革的世界，本届外长会聚焦“结伴实现团结、公正、发展”主题，反映了世界大多数国家的共同心声。中方愿与伊方一道，倡导真正的多边主义，捍卫联合国宪章的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，在追求民族复兴的道路上，风雨同舟、携手前行。

一是做团结协作的伙伴。坚定支持彼此捍卫国家的主权、独立和领土完整，坚定支持彼此独立自主地探索符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护自身正当发展权益和广大发展中国家的共同利益。

二是做发展振兴的伙伴。继续团结抗疫，构筑健康防线；加强发展战略对接，以高质量共建“一带一路”和携手落实全球发展倡议为“双引擎”，巩固传统合作，培育新兴亮点，助力中伊发展振兴，引领南南合作潮流，为实现联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。

三是做安全稳定的伙伴。中方将继续支持伊斯兰国家运用伊斯兰智慧解决巴勒斯坦、阿富汗、乌克兰等当前热点问题，把维稳促和的钥匙牢牢掌握在自己手里。

四是做文明互鉴的伙伴。弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对以意识形态划线制造分裂对抗；反对“文明优越论”，反对“文明冲突论”，反对对非西方文明的歪曲和抹黑；深化预防性反恐和去极端化合作，抵制反恐“双重标准”，反对将恐怖主义同特定民族宗教挂钩。

王毅强调，历史已经并将继续证明，中国是伊斯兰世界的真诚朋友和合作伙伴。我们愿与伊斯兰国家一道，共同促进世界格局多极化、国际关系民主化和人类文明多样化，为构建人类命运共同体而不懈努力！

本次会议于3月22日至23日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行，60余国外长和代表出席。

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