新华社达卡3月22日电（记者刘春涛）孟加拉国总理哈西娜日前出席中孟合资公司运营的孟加拉国最大电站项目帕亚拉2×660兆瓦超超临界燃煤电站落成典礼时表示，随着该电站正式投运，孟加拉国进入了电力全覆盖的新时代。

该电站位于孟加拉国南部博杜阿卡利县，是“一带一路”沿线重点项目，业主方为由中国通用技术集团所属中国机械进出口（集团）有限公司和孟加拉国西北电力公司合资成立的孟中电力公司，双方各占50%的股份。

该项目核心技术和设备均由中国企业提供。项目于2016年10月正式开工建设。2020年5月，项目1号机组获得孟政府商业运营许可证书并投入运营。

中国驻孟加拉国大使李极明在致辞中表示，6年来，中孟双方本着平等合作的原则共同建设电站。该电站项目兼顾了孟加拉国环保和工业发展需要，为孟加拉国人民福祉作出巨大贡献。

据介绍，该电站全面投运后每年可为孟加拉国提供约85.8亿度电，将极大缓解区域内电力供应紧张局面，为当地经济发展和人民生活水平改善提供有力保障。

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