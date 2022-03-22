新华社巴格达3月22日电（记者董亚雷 张淼）2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓伊拉克有大规模杀伤性武器为由，不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，悍然入侵伊拉克。时至今日，美国也未拿出大规模杀伤性武器的证据。而这场战争导致伊拉克生灵涂炭，持续动荡，极端组织趁乱坐大，恐怖袭击和教派冲突频发。

据美国沃森国际与公共事务研究所统计，伊拉克战争中，至少有18万到20万伊拉克平民死亡。

61岁的伊拉克媒体《正义报》记者卡齐姆·阿扎里告诉新华社记者，美国以莫须有罪名入侵伊拉克，灾难接踵而至，“对伊拉克人民来说，这是一段痛苦而黑暗的回忆”。

现年51岁的阿卜杜拉·马哈茂德·易卜拉欣向记者讲述了原本幸福一家的惨剧。2005年12月，他与亲友在伊拉克萨拉赫丁省的家中欢聚，不料美军发射的导弹击中了房屋，他的妻子和一个女儿惨死，他本人终身瘫痪。事后，美国士兵把孩子们接到营地，送给他们玩具，说了句“对不起”。

“我的妻子和女儿被炸死，我也落下残疾，他们就只丢下句‘对不起’。”易卜拉欣质问道。如今，每当看到有女学生经过，他都忍不住念叨，如果女儿还活着现在都该大学毕业了，“是美国毁了我的女儿”。

伊拉克人阿卜杜拉·马哈茂德·易卜拉欣接受采访。（视频截屏）

“美军在这里肆意杀害平民，这绝对无法接受，严重违反了国际法。美国自封‘大佬’，到处霸凌，为所欲为！”巴格达市中心穆塔纳比街一家书店店主哈姆扎·瓦拉克说。

巴格达市民艾达·阿卜杜勒-卡里姆控诉说，包括妇女和儿童在内，大批伊拉克人成为美国入侵的受害者，“美国让伊拉克仿佛倒退了100年”。

伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪告诉记者：“美军还在伊拉克大量使用白磷弹和贫铀弹，严重破坏生态环境和损害健康，导致畸形婴儿、癌症病例激增。”

伊拉克官方统计数据表明，在1991年海湾战争前，伊拉克癌症发病率是平均每10万人中40人，而到了2005年，这一比例飙升至平均每10万人中至少1600人。

阿扎里说，美军还肆意拘捕关押无辜百姓，阿布格里卜等监狱都发生过虐囚丑闻，大批被非法关押的伊拉克人“在身体和精神上都遭受了非人的折磨”。

美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件之后的战争期间，美国在不同时间拘禁数十万人。在伊拉克，超10万人遭美方关押监禁。

伊拉克巴格达市民艾哈迈德·卡迈勒·阿卜杜勒-哈桑接受采访。（视频截屏）

萨阿迪指责说，正是美国致使极端组织“伊斯兰国”祸乱伊拉克，至今极端组织武装人员仍未被彻底消灭。

巴格达市民艾哈迈德·卡迈勒·阿卜杜勒-哈桑说，美国给伊拉克带来了混乱、恐怖主义和犯罪，“极端组织‘伊斯兰国’是美国的产物”。（报道员：哈利勒·达乌德；剪辑：孙硕；编辑：孙浩、鲁豫；海报：实习生刘欣然）

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