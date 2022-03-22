新华社加沙3月22日电 通讯：加沙厨师的中餐梦想

新华社记者陈霖 李碧念

加沙西北部的海滩上有一家以供应中餐闻名的餐厅。与其他国家和地区不同，中餐在当地还是个新鲜事物，这里成为不少人品尝中餐的首选。

主厨易卜拉欣刚过30岁，曾就职于当地一家高级餐厅。由于疫情影响，餐厅将员工遣散。为寻找新机会，易卜拉欣在失业期间通过网络视频尝试学习多国菜式，最终选择中餐作为职业生涯新起点，并在疫情缓解后进入一家新餐厅工作。

因加沙遭到以色列多年封锁，中餐常用的酱油在这里找不到，易卜拉欣就改用本土酱汁和香料混合的调料替代。

他如今最想要的是一口大炒锅。他指着视频中的锅说，这种锅炒起菜来一定很方便。

灶台旁整齐地排列着各种酱汁和调料，还摆着一碗香葱和一碟芝麻，易卜拉欣可以从中拿出几样完成腌制、爆香、调汁等工序。翻炒、颠锅这些在中东不常见的技法，易卜拉欣完成得轻松潇洒，不逊于国内餐厅的大厨。

“他第一次给我们做的中餐是炒面。虽然很辣，但这是一种前所未有的味觉体验，我好像也喜欢上了中餐。”一位餐厅同事说。

易卜拉欣考虑到当地人的口味，在烹饪中减少了辣椒的使用，用酸味和甜味取而代之，制作方法也和传统中餐不同。将裹好面糊的鸡肉下锅、再淋上酸甜酱汁爆炒的“宫保鸡丁”是他的拿手菜之一。此外还有糖醋口味的海鲜、搭配甜酸酱的春卷等。

“我认为中餐的精髓主要在煎炒等烹饪方式和一些使用葱、姜、蒜等调料的习惯，而且大部分菜都可以在短短几分钟内出锅。”易卜拉欣试着从目前掌握的菜式中总结出对中餐的见解。

易卜拉欣还有一位老师，是位曾在中国工作过的埃及厨师。在一个中东地区不同国家厨师组建的交流群里，大家可以共享菜谱和配方。其中中餐受到了群友的广泛欢迎，这位埃及老师便开始定期录制教学视频发在群里。

由于加沙特殊的封闭环境，易卜拉欣并没有吃过正宗的中餐。每次对照视频学习制作后，他会先找家人和同事试吃，获得满意的评价后再将新菜加入菜单。一些曾往返于中国的商人因疫情滞留加沙，他们热衷于结伴在这家餐厅回味中国味道，而他们的意见就成了易卜拉欣改进菜肴的重要依据。

从顾客的评价中，易卜拉欣相信自己做出了可口的中餐，并希望未来有机会品尝中国人做的中餐。随着回头客的增多，易卜拉欣在当地已小有名气。

“我现在即使做本土菜也经常在最后撒上香葱和芝麻，这是从中餐带过来的习惯。”易卜拉欣说。“我已经学会了10个菜，还有馄饨、面条等面食，等到掌握15道菜时就去开个中餐馆，这里有数千名商人曾去过中国，这是一个很大的市场，我有信心。”

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