人民网北京3月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持例行记者会。记者会实录如下：

凤凰卫视记者：21日，美国国务卿布林肯发表声明称，美将对在中国境内外和美境内参与“镇压”少数民族、宗教团体、异见人士等侵犯人权行为的中国官员实施签证限制。中方对此有何评论？

汪文斌：美方的声明充斥意识形态偏见和政治谎言，对中方进行污蔑抹黑，无端打压中方官员，违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方对此坚决反对。

中国的人权状况怎么样，中国人民最有发言权，轮不到美方指手画脚。中国政府坚持以人民为中心的人权理念，认真落实“尊重和保障人权”的宪法原则，把生存权、发展权作为首要的基本人权，协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，努力维护社会公平正义，促进人的全面发展。中国成功走出一条顺应时代潮流、适合本国国情的人权发展道路，推动中国人权事业取得了历史性成就。14亿多中国人民在人权保障上的获得感、幸福感、安全感不断增强。中国的人权状况处于历史最好时期，国际社会对此有目共睹。

世界上最大的人权侵犯者恰恰是美国。历史上，美国从肉体、土地、文化等各个方面对印第安人进行屠杀、驱逐、同化，全方位、系统化地侵犯印第安人人权，早已构成事实上的种族灭绝。美国在建国后的100多年里对印第安人进行系统性种族清洗。美国印第安人人口从15世纪末的500万骤减至20世纪初的25万。美国政府还对印第安文化实施同化政策，导致印第安人文化灭绝。

印第安人的悲惨遭遇远远不是美国人权劣迹的全部。美方应对新冠肺炎疫情不力，已经使超过97万美国人民不幸丧生；美国国内长期性系统性种族歧视痼疾难除，弗洛伊德们“不能呼吸”。美还对外发动侵略，侵犯别国人民人权，给别国人民造成深重灾难，甚至公然鲸吞阿富汗央行被冻结的70亿美元资产，抢走阿富汗人民的救命钱，给阿人道危机火上浇油。就是这样的美国，还整天以“保护人权”为名叫嚣对别国进行打压制裁。这样的把戏注定失败。

我们敦促美方切实反省并纠正自身在人权领域犯下的累累罪行，同时客观公正看待中国人权状况，停止对中方蓄意抹黑打压，立即撤销针对中方官员的所谓制裁，否则中方必将予以对等反制。

彭博社记者：美国国家运输安全委员会已指派一名高级调查员配合中方就东航坠毁事故展开调查，美联邦航空管理局、波音公司、国际发动机公司（CFM）的代表将提供协助。请问中方是否会允许相关人员入境？他们是否需遵守防疫隔离规定？中方是否允许他们缩短隔离时间以便协助调查？

汪文斌：我们对东航客机失事感到非常悲痛。中方有关部门正在全力组织搜救，将尽快查明事故原因，确保航空运行绝对安全。有关情况中方相关部门已经发布了消息。具体问题请你向有关部门询问。

俄新社记者：俄罗斯外交部周一表示，作为对日方实施制裁的回应，俄拒绝与日商签和平协定，并退出俄日经济合作项目。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方希望俄日双方妥善处理有关问题。

路透社记者：王毅国务委员兼外长目前在巴基斯坦访问。请问他还会访问哪些国家？

汪文斌：我们会适时发布消息。

印度广播公司记者：关于国际留学生返华复学的问题，泰国、所罗门群岛留学生已回到中国，中方也向巴基斯坦留学生发放了签证，请问中方计划何时向印度留学生发放签证？

汪文斌：中国政府始终高度重视外国留学生来华学习事宜，正在确保防疫安全的前提下，结合国际疫情形势变化及相关学生专业学习特点等情况，统筹做好各国少量确有需要的留学生来华复课安排。

路透社记者：巴基斯坦外交部表示，巴外长库雷希向王毅国务委员兼外长通报了印度在其控制的查谟和克什米尔地区侵犯人权情况，以及印度不久前向巴基斯坦发射“超音速飞行物”的行为。巴方希望中方就此采取哪些行动？王国委是否将同印度外长谈及这些问题？

汪文斌：关于王毅国务委员兼外长访问巴基斯坦的情况，相信你已经看到有关消息稿。在王毅国务委员访巴期间，双方进行了广泛深入的会谈，巩固了中巴传统友谊，加强了战略协调，促进了两国的务实合作。双方一致认为，面对当前深刻演变的国际格局、世界上发生的一系列动荡挑战，中巴双方有必要加强战略沟通，携手构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，为地区和平与繁荣注入稳定性，为世界发展与进步贡献正能量。

《环球时报》记者：据报道，3月20日，也门胡塞组织使用无人机袭击了沙特阿美石油公司延布炼油厂等石油设施，未造成人员伤亡，但导致产能短暂下降。中方对此有何评论？

汪文斌：中方谴责针对沙特延布炼油厂等石油设施的袭击。我们一贯反对针对油田等民用设施的袭击，支持沙特维护自身安全稳定的努力，呼吁有关方面避免采取导致地区局势紧张升级的行动。

彭博社记者：俄罗斯孔子文化促进会在其微信公众号上发布消息称，中国驻俄大使张汉晖周日在莫斯科同部分华商代表举行座谈。外交部如何看待在俄中国中小企业的作用？

汪文斌：我愿重申，中俄一贯在相互尊重、平等互利的基础上开展正常的经贸合作。

《北京青年报》记者：美国国务卿布林肯日前在美大屠杀纪念博物馆发表讲话，再次指责中国政府继续在新疆对以穆斯林为主的维吾尔族和其他少数民族犯下“种族灭绝”和“反人类”罪行。中方对此有何评论？

汪文斌：美方的涉疆谎言多重复一次，其“人权卫道士”的虚伪面目就更暴露一分。

面对数百万遭受种族灭绝的印第安人的亡魂，美方应当为自己犯下的罪行真诚忏悔，而不是对别人进行污蔑抹黑。

面对国内近百万因疫情逝去的生命、每年超过4万名的枪支暴力和成千上万的种族歧视受害者，美方应当深刻检讨自身的人权赤字，而不是对别国人权指手画脚。

面对伊拉克、叙利亚、阿富汗等国因美国发动的战争而丧生的33万平民和沦落的2600多万难民，美方应当恳求国际社会的宽恕，而不是趾高气扬充当什么“人权教师爷”。

我们敦促美方正视并解决自身的系统性、长期性人权问题，不要自己有病却还要给别人开药方，更不能打着人权旗号破坏别国的人权。如果美方改掉“人权教师爷”的老毛病，世界人权会更好。

法新社记者：第一个问题，王毅国务委员兼外长是否将访问印度？第二个问题，东航失事航班上是否有外籍人员？

汪文斌：关于第一个问题，目前我没有可以发布的消息。

关于第二个问题，根据初步核实，东航失事航班上没有外籍人员。中方有关部门后续还会根据相关信息进一步做好核实工作。

日本共同社记者：据报道，美国印太司令部司令接受采访时称，中国已经完成在南海三个岛礁的军事设施建设。你对此有何评论？

汪文斌：中方在本国领土上部署必要的国土防御设施，这是主权国家的当然权利，符合国际法，无可非议。

需要指出的是，美国近年来在南海周边不断强化军事部署，派遣大规模军舰军机到南海滋事挑衅，严重威胁沿海国主权和安全，损害南海良好秩序和航行安全。希望美方停止在南海问题上挑拨离间，停止在南海耀武扬威，为维护地区和平与稳定发挥建设性作用。

路透社记者：我注意到你今天佩戴纯黑领带，请问有何特殊意义？

汪文斌：不需要我跟你多说了吧？

(责编：刘洁妍、刘慧)