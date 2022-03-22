人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

联合国秘书长：不能浑浑噩噩地“走向气候灾难”

2022年03月22日19:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社联合国3月21日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯21日表示，全球气温较工业化前水平已上升1.2摄氏度，气候灾难已迫使3000万人逃离家园。他呼吁全球采取行动应对气候变化，避免“梦游般”浑浑噩噩地“走向气候灾难”。

　　古特雷斯当天在《经济学人》杂志可持续发展峰会发表视频讲话时说，《巴黎协定》提出将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。但这个目标目前正处于“维持生命”和“重症监护”状态。

　　古特雷斯说，虽然去年召开的格拉斯哥气候变化大会取得了一些进展，但主要问题依然没有得到解决。仅去年，全球与能源相关的二氧化碳排放量就增长了6%，达到历史最高水平。

　　古特雷斯说，要力争实现1.5摄氏度以内的升温控制目标，需要加快淘汰煤炭和化石燃料；实施公正和可持续的能源转型；增加气候融资；实现航运、航空、钢铁和水泥等主要行业的脱碳等。

　　古特雷斯还敦促建立全新的、简化的资格审查制度，并增加适应性和复原力的投资。他说，富裕国家必须兑现2022年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资承诺。他敦促国际社会不要在全球经济去碳化方面“踩刹车”，而是要“把油门踩到底，迈向可再生能源的未来”。

(责编：刘洁妍、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部