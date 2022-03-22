新华社联合国3月21日电（记者王建刚）联合国秘书长古特雷斯21日表示，全球气温较工业化前水平已上升1.2摄氏度，气候灾难已迫使3000万人逃离家园。他呼吁全球采取行动应对气候变化，避免“梦游般”浑浑噩噩地“走向气候灾难”。

古特雷斯当天在《经济学人》杂志可持续发展峰会发表视频讲话时说，《巴黎协定》提出将全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度之内而努力。但这个目标目前正处于“维持生命”和“重症监护”状态。

古特雷斯说，虽然去年召开的格拉斯哥气候变化大会取得了一些进展，但主要问题依然没有得到解决。仅去年，全球与能源相关的二氧化碳排放量就增长了6%，达到历史最高水平。

古特雷斯说，要力争实现1.5摄氏度以内的升温控制目标，需要加快淘汰煤炭和化石燃料；实施公正和可持续的能源转型；增加气候融资；实现航运、航空、钢铁和水泥等主要行业的脱碳等。

古特雷斯还敦促建立全新的、简化的资格审查制度，并增加适应性和复原力的投资。他说，富裕国家必须兑现2022年向发展中国家提供1000亿美元的气候融资承诺。他敦促国际社会不要在全球经济去碳化方面“踩刹车”，而是要“把油门踩到底，迈向可再生能源的未来”。

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