新华社首尔3月22日电（记者杜白羽 孙一然）韩国釜山市居民“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会联合韩国和平市民网络等多家民间团体，于21日在釜山市的西面商业区举行集会，要求驻韩美军全面关闭和撤走设在韩国境内的生化实验室。

据韩国媒体《伽倻日报》和大韩民国青少年议会记者团报道，共有200余家民间团体参与了当天的集会。

釜山市居民“关于釜山港美军实验室去留”投票促进委员会情况室室长田伟峰（音译）向《伽倻日报》表示，美国的生化实验室只为实现美国利益，对所在国来说是不幸的根源，韩国应尽快关闭和拆除境内的美军生化实验室。该委员会旨在通过居民投票决定美军生化实验室去留，截至2021年1月末，得到将近20万名釜山市民签名支持。

和平市民网络负责人金容弼（音译）对《伽倻日报》说，美军在包括釜山第八码头在内的多地都设有生化实验室，不断展开活动以提高细菌战实力。韩国政府不应对此坐视不管，而应对美军生化实验室进行公开调查并封锁。

近年来，韩国媒体接连曝光驻韩美军进行生化实验的消息，引发韩国民众愤怒和担忧。2021年8月，韩国民间团体大韩消防安全教育文化协会向釜山地方法院提起诉讼，要求法院认定驻韩美军在2017年至2019年间多次向韩国境内运送剧毒和有害物质的行为违反韩国相关法律。该协会负责人对韩国媒体说，驻韩美军无视韩国法律规定，未经任何申报程序就向韩国境内秘密运送这些物质并进行生化实验，危害民众生命健康安全。

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