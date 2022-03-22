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欧盟通过“战略指南针”行动计划以强化共同防御

2022年03月22日16:23 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔3月21日电（记者李骥志　付一鸣）欧盟理事会21日通过名为“战略指南针”的行动计划。该计划为欧盟设定了增强共同防御能力的目标，并为实现目标提供方向指引。

　　按照这一行动计划，未来欧盟将建立一支最多由5000人组成的快速反应部队，并可在危机出现时迅速将其部署到位。计划内容还包括：增强情报分析能力，完善应对混合威胁的反应机制，提升网络安全水平、加强抵御外国信息操控和干扰的能力，制定太空安全和防务战略等。

　　为实现上述目标，欧盟成员国承诺大幅增加防务开支、提高防务技术创新能力。此外，欧盟还将加强与北约、联合国、欧洲安全与合作组织、非盟、东盟等方面的合作。

　　欧盟外交与安全政策高级代表博雷利当天对媒体表示，这一行动计划是在安全和防务政策领域迈出的非常重要的一步，未来欧盟国家在应对危机方面的合作将更加高效。他还说，欧盟各国就该计划达成一致“非常及时”，因为“现今每个人都相信，欧洲正处于危险之中”。

　　这一行动计划预计在本月24日至25日举行的欧盟峰会上正式获得批准。

(责编：贾文婷、崔越)

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