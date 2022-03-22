新华社伊斯兰堡3月22日电（记者蒋超 王欢）当地时间3月21日，国务委员兼外长王毅在伊斯兰堡同巴外长库雷希举行会谈。

库雷希说，当前巴中关系处于历史最好时期，伊姆兰·汗总理不久前对中国的访问非常成功，两国领导人达成大量重要共识。巴中友谊是巴外交基石，两国是全天候战略伙伴，始终风雨同舟、守望相助、相互支持，关键时刻坚定站在一起。巴方愿同中方共同落实好两国领导人重要共识，拓展农业、经贸、金融、信息技术等各领域务实合作，期待中方加大对巴投资，助力巴工业化进程。

王毅表示，中巴全天候战略合作伙伴关系独一无二、久经考验，我们已成为彼此信赖的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。中巴传统友谊牢不可破、坚如磐石，是双方值得共同珍惜的宝贵财富。中方希望巴更深入参与中国新发展格局，更紧密融合彼此利益，愿同巴方深入对接发展战略，开展系统性治国理政交流，完善长远合作规划。中方愿扩大对巴进口，支持中资企业赴巴投资，助力巴提升自主发展能力，形成更健全的造血功能。

库雷希欢迎王毅来巴出席伊斯兰合作组织外长会，表示中国外长首次与会具有历史性意义，既是对巴方的支持，也体现了中方对伊斯兰国家的重视。作为创始会员国，巴愿继续推动伊斯兰合作组织同中国深化友好关系。王毅祝贺巴基斯坦主办伊斯兰合作组织外长会，表示这凸显巴在伊斯兰世界和东方文明之间的桥梁作用。中国外长应邀出席，体现了中国同伊斯兰世界交往的高水平和对加强同伊斯兰国家关系的高度重视。当前形势下，伊斯兰国家增强团结协作至关重要，中方愿为此发挥建设性作用。

双方高度评价中巴经济走廊助力巴实现经济增长及向地缘经济转型，一致同意处理好盘活存量和扩大增量的关系，巩固能源、交通、基础设施等大项目合作成果，推动走廊健康、全面、可持续、高质量发展，使走廊切实成为巴经济发展的重要引擎。同时开展更多“小而美”民生项目，让更多巴民众感受到中巴友好的实惠。

双方一致同意加强安全反恐合作，坚决打击“东伊运”等恐怖组织，共同应对恐怖主义回潮。以处理达苏恐袭案为契机，形成新的全流程安保措施和升级版安保合作机制。库雷希表示，保障中国在巴项目和人员安全是巴最优先事项，巴方将把达苏恐袭案罪犯绳之以法，并切实防止类似事件再次发生。

双方一致同意继续加强多边协调，在国际重大问题上相互支持合作，凝聚国际发展共识，维护发展中国家共同利益，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义。

双方高度肯定阿富汗邻国协调合作机制的重要意义，将致力于推动机制形成更多共识和成果。

双方还就乌克兰问题交换了意见，都对单边制裁的外溢影响表示担忧，都认为应维护国际法和联合国宪章宗旨，都呼吁通过外交对话实现停火止战，都期待本着安全不可分割原则，找到解决乌克兰问题的治本之道，打造平衡、有效、可持续的欧洲安全架构。

会谈后，双方出席了农业、教育、科技等领域合作文件签字仪式并共同会见记者。

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