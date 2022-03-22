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大熊猫双胞胎亮相马德里

2022年03月22日12:59 | 来源：新华网
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　　新华社马德里3月21日电（记者孟鼎博　谢宇智）在西班牙马德里动物园21日举行的建园50周年庆典上，6个月大的大熊猫双胞胎“友友”和“久久”首次公开亮相。

　　“友友”和“久久”出生于2021年9月，它们的父母是2007年从成都大熊猫繁育研究基地来到马德里动物园的大熊猫“冰星”与“花嘴巴”。从出生以来，这对幼崽便成为马德里动物园最受人期待的明星。动物园此前还在社交网络上为它们发起征名投票活动。

　　当日，中国驻西班牙大使吴海涛与西班牙太后索菲娅、马德里市长阿尔梅达、马德里自治区主席阿尤索一道出席了大熊猫双胞胎的亮相仪式。

　　吴海涛在致辞中说，近半个世纪以来，中西关系始终健康稳步发展，双方高层交往密切，政治互信牢固，经贸合作成果丰硕，人文交流活跃，两国友好深入人心，而“友友”和“久久”这两个名字则寄托了两国人民对中西友谊地久天长的美好期许。2023年将迎来中西建交50周年，中方愿以此为契机，与西班牙朋友携手增进各领域友好合作，共同推动中西全面战略伙伴关系不断迈上新台阶。

(责编：贾文婷、崔越)

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