新华社北京3月22日电（国际观察）西方对俄制裁令双方民众遭殃

新华社记者

自俄罗斯在乌克兰开展特别军事行动以来，美国等西方国家对俄施加多重制裁。分析人士指出，尽管俄政府已采取多项措施应对制裁影响，但制裁之下，俄民众生活无疑会受到冲击。同时，美西方国家经济不可避免遭到制裁反噬，这些国家民众的生活也深受影响。

西方制裁损民生

今年2月俄罗斯在乌克兰采取军事行动后，美国等西方国家大幅升级对俄制裁措施。美国等西方国家将部分俄银行排除在环球银行间金融通信协会（SWIFT）系统之外，对俄央行实施限制措施，取消了俄贸易最惠国待遇，对俄飞机关闭领空。美欧日禁止向俄出口一些高端技术和相关产品。美欧限制向俄出口炼油技术和设备，限制对俄能源领域投资。美国宣布停止进口俄罗斯石油、天然气和煤炭，欧盟称计划今年年底前将对俄罗斯天然气需求减少三分之二。

美欧上月开启对俄制裁后，俄金融市场一度剧烈震荡，卢布对美元汇率创下历史新低。为对冲制裁影响，稳定国内经济局势，俄罗斯采取了一系列措施。2月28日，俄央行宣布将基准利率提升至20%，以应对本币贬值与通胀风险，维持金融与物价稳定，保护民众储蓄。俄央行还采取了动用外汇储备干预外汇市场等措施。此外，俄央行行长表示，俄罗斯已开发出可在境内取代SWIFT的金融信息传输系统。

尽管如此，俄罗斯民众生活已受到影响。新华社记者近日在俄首都莫斯科一家超市看到，大部分商品价格上涨，民众日常所需的大米、荞麦、面粉、意大利面、食用油、盐等食品出现售空现象，部分罐头类商品也被采购一空，有待补货。全俄舆论调查中心发布的信息显示，当前俄罗斯民众主要为日用品价格上涨和可能失业而担忧。

俄政府陆续出台一系列保民生措施，着力限制物价涨幅、保护就业、缓解民众还贷压力、补偿通货膨胀给民众造成的损失、保证药品供应等。俄总统普京16日表示，破坏俄罗斯稳定、削弱俄罗斯实力是西方的长期战略，制裁意在损害“俄整个国家经济和每一户俄罗斯家庭、每一名俄罗斯公民”，但是凭借政府和本国企业共同努力，俄罗斯能够克服困难，最终变得更强大。

美国智库路德维希·冯·米塞斯研究所高级编辑瑞安·麦克梅肯认为，制裁会影响俄民众生活，西方国家希望借此引发民众对俄政府的不满，但从美国之前对古巴、伊朗、委内瑞拉等国的制裁结果来看，西方国家恐难如愿。

反噬效应已凸显

制裁是一把“双刃剑”，美西方对俄制裁造成的反噬效应已经显现，多国能源和食品价格上涨，民众不满情绪不断累积。

俄罗斯是全球重要的能源供应国，美国去年石油进口总量的约8%来自俄罗斯。分析人士指出，对俄石油禁运将为美国带来不小的通胀压力。

美国劳工部10日发布的数据显示，美国2月消费者价格指数环比上涨0.8%，同比上涨7.9%，创1982年1月以来最大同比涨幅。美联储16日发布的最新数据显示，预计今年美国通胀率将升至4.3%，剔除食品和能源价格后的核心通胀率将达到4.1%，均高于先前预估，且远高于2%的通胀控制目标。美国汽车协会数据显示，近日全美平均汽油价格一度升至每加仑4.33美元，21日仍处在每加仑4.25美元的高位，与一年前每加仑2.76美元相比，如今全美平均汽油价格已大幅上涨超过50%。

欧洲对俄能源依赖远高于美国，欧盟国家进口的石油和天然气分别约三成和四成来自俄罗斯。制裁俄罗斯后，欧盟国家能源价格在去年的高位上进一步上涨。以德国为例，价格监测机构估算，德国家庭天然气年账单要增加一两千欧元。德国首都柏林一名车主告诉记者，自己以前80多欧元可加满一箱油，现在要超过120欧元，这给他造成很大压力。一名市民抱怨说，不光油价高了，食品价格“同样糟糕”。

美国《政治报》欧洲版19日发表评论文章指出，对俄制裁给欧洲人带来的痛苦已达可承受的临界点。眼下欧盟国家领导人“更关心保护本国经济而非对抗普京”，这些国家正匆忙出台限价和补贴措施，以应对能源高价的冲击。

在追随美欧对俄实施制裁的日本，民众日子也不好过。日本资源贫乏，能源绝大部分依靠进口，国际油气价格高企导致日本国内能源价格随之上涨。同时，西方对俄制裁刺激全球小麦价格上涨，约九成小麦依靠进口的日本受到波及。日本政府9日公布的转卖给国内面粉厂商的小麦定价比半年前上涨17.3%。

普京16日指出，西方对俄罗斯的制裁严重打击全球经济，西方将经济、金融、贸易和其他制裁作为针对俄罗斯的“武器”，导致汽油、能源、食品价格上涨，这对欧洲和美国自身也造成打击。（参与记者：吴宝澍、刘赞、华迪、邓仙来、李超、朱晟）

(责编：贾文婷、崔越)