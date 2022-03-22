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伊朗原子能组织：伊朗不会放弃“和平”核活动

2022年03月22日11:28 | 来源：新华网
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　　新华社德黑兰3月21日电（记者王守宝 高文成）伊朗原子能组织主席穆罕默德·伊斯拉米21日表示，伊朗不会放弃“和平”的核活动。

　　伊斯拉米当天在伊朗传统新年寄语中表示，伊朗绝不会停止在该国开展“和平”的核活动，将努力推进为伊朗人创造价值的计划。他说，伊朗原子能组织制定了一项全面计划，以便将新的核技术广泛运用在健康、农业、工业和环境等领域。

　　伊斯拉米还表示，伊朗科学家必须在知识和技术的前沿领域不断探索，伊朗核工业科学家通过有效努力，已能触及这一领域的“最高技术”。

　　2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

　　2021年4月6日，伊核协议相关方开始在维也纳举行会谈，讨论美伊恢复履约问题，迄今已举行多轮会谈。第8轮谈判于2021年12月在维也纳启动。今年3月11日，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利宣布，该轮谈判由于“外部因素”暂停。

(责编：贾文婷、崔越)

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