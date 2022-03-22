新华社曼谷3月22日电 专访：美国“印太战略”不利于地区稳定和发展——访泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠

新华社记者王亚光

泰国法政大学比里·帕侬荣国际学院教授杨保筠日前接受新华社记者采访时表示，美国的“印太战略”是以拉帮结伙的方式构筑符合美国利益的战略环境，通盘考虑的只是美国利益，不利于亚太地区的稳定和发展，也会损害地区各国的根本利益。

杨保筠说，从政治与安全视角来看，美国的“印太战略”意在使地区国家出现新的大分化局面，一些国家在美国战略需求的压力下不得不选边站队，从而破坏地区原有的通过区域合作维护地区安全与发展的势头；从经济方面来看，美国的“印太战略”有可能对地区业已形成的欣欣向荣的区域经济合作局面造成冲击；另外，美国的“印太战略”以意识形态划线的做法还会造成地区国家之间的分歧甚至冲突。

谈到美方发布的《美国的印太战略》，杨保筠说：“这实际上就是一个针对中国的战略设计，是以拉帮结伙的方式构筑符合美国利益的战略环境，通过零和博弈达到遏制中国崛起、保持美国霸权地位的战略构想，通盘考虑的只是美国利益，显然不利于亚太地区的稳定和发展，也将损害地区各国的根本利益。”

杨保筠说，俄乌冲突是一个重大国际事件，其影响不可避免地波及亚太地区。纵观这场冲突产生的原因和发展过程，美国都负有不可推卸的责任。“亚太地区也存在着许多可能会导致冲突的隐患，而美国也往往利用这些因素以达到其在该地区的战略目的，在美国或其他域外国家的挑动之下，亚太地区存在的问题如果处理不当，有可能形成大的冲突。”

“亚太各国应该有自己的定力。”他说，亚太地区国家应该树立更强的命运共同体意识。地区的事情由本地区各国商议着办，即使存在矛盾和问题，也应根据联合国宪章和国际法准则通过谈判解决，维护地区和平与安全，特别要警惕和避免因外来挑拨而发生冲突。

杨保筠说，亚太地区大部分国家都是发展中国家，有着共同的发展利益和诉求。在当前新冠疫情持续、经济复苏艰难、国际局势错综复杂的大背景下，“亚太地区各国更应保持以合作求发展的良好势头，进一步发挥地区既有的区域合作机制的作用，推动和平发展，及时化解矛盾，避免出现冲突，保障共同利益”。

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