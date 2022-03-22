本报记者 贾平凡

日前，智利史上最年轻的总统加夫列尔·博里奇宣誓就职。他在首都圣地亚哥的总统府莫内达宫向民众发表演说时表示，智利面临抗击疫情、恢复经济、应对复杂国际环境等众多挑战。新政府将推动变革，建设更加有尊严的、公正的国家。

凭借“变革牌”在大选中胜出，博里奇主张改变智利新自由主义发展模式、改革税制、废除由私营企业管理养老金的制度等。智利新总统如何在任期内实现自己的新变革主张？这些新变革将对智利经济社会发展和拉美地区局势产生哪些影响？国际社会密切关注。

“变革牌”奏效

2019年10月，智利首都圣地亚哥公共交通票价上涨，引爆了积蓄已久的社会矛盾，抗议和骚乱波及全国。其后暴发的新冠肺炎疫情，进一步加剧了智利的社会矛盾。在此背景下，博里奇打出“变革牌”，在去年12月19日举行的智利总统选举第二轮投票中，代表左翼政党击败了右翼政党候选人卡斯特，获得约55.86％的选票，当选新一届智利总统。

“博里奇当选是情理之中的事，证明变革理念在智利深入人心。”中国社会科学院拉丁美洲研究所研究员杨建民对本报表示，自1973年皮诺切特发动军事政变后，一批具有芝加哥学派背景的经济学家得到重用，在智利开启了新自由主义实验。多年来，在新自由主义的政治经济体制框架下，智利一直被视为拉美最稳定、最繁荣的经济体之一。然而，在新自由主义模式带来的经济发展背后，养老、医疗、教育等基本社会保障领域的私有化和市场化造成一系列社会治理顽疾，阶级固化与分配不均日益严重。智利社会要求变革的呼声日益高涨。

改革非坦途

博里奇对新自由主义发展模式的变革，将主要反映在推进宪法改革、税制改革、提高社会福利3方面。

“宪法改革是近年来智利政府议程的重中之重。当前制宪会议具有明显趋左倾向，但博里奇新政府仍需在宪法文本的讨论中协调各方利益，特别是要软化极右翼势力对新宪法通过的阻力。”杨建民认为，新宪法不仅对博里奇执政意义重大，也会对智利的未来产生深远影响。

在税制改革方面，提高高收入群体及采矿业的税负是博里奇政府的改革重点；在社会保障方面，新政府将持续推进养老金制度改革，通过立法改革新自由主义模式下由私人企业管理养老金的个人账户模式，设立国有机构管理养老金。

“投资者因政权更迭对市场产生的负面预期、政治格局极化态势加剧以及民众对新政权竞选承诺兑现寄予的高期望，将在中长期内对博里奇政府构成相当程度的执政压力与治理挑战。”杨建民认为，虽然挑战不小，但智利的经济基础一直很坚实，可以为新变革提供良好支撑。此外，博里奇已经开始有意识地从前期提出的激进主张中抽离，真正“落地”的举措不会过于偏激，而是会基于务实主义原则，以经济增长与吸引投资为主要目标。

外交更自主

当前，墨西哥、阿根廷、智利3个拉美大国已“左转”。博里奇将如何实现他所说的推动地区一体化等目标，吸引着人们的关注。

3月11日，博里奇向民众发表演说时表示，智利新政府将在对外政策上保持自主，并与其他拉美国家共同应对全球性挑战。

“独立自主是智利政府多年来坚持奉行的外交政策。”杨建民表示，博里奇政府将更加强调这一外交政策。就拉美地区而言，新政府将与地区进步左翼力量保持密切关系，但执政联盟内部对委内瑞拉、尼加拉瓜等国的态度处于分化状态，博里奇需要不断寻求平衡点。而博里奇政府对新自由主义发展模式的变革，也将对拉美地区具有重大示范意义。在与世界大国打交道上，博里奇政府可能会逐步淡化意识形态色彩，从自身发展利益考量，回归务实趋中路线。

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