本报记者 张红

图为近日东京街头。

新华社/美联

自俄乌冲突爆发以来，日本岸田政府不少成员以安全环境发生变化为由，多次在与修宪相关的事务上制造声势，放风探路。近日，岸田文雄在日本自民党大会上发表演说，再次表达对日本宪法第九条进行修改的意图。

借俄乌冲突大做文章

据日本共同社报道，日本首相岸田文雄近日在东京都一家酒店举行的第89届自民党代表大会上发表讲话，呼吁“团结起来，坚持不懈打赢夏季参议院选举这场战役”。他表示有意推动自民党提出的四项修宪内容获得通过，其中包括在宪法第九条中明确写入有关自卫队的内容。

这不是岸田文雄第一次提及修宪。据日本共同社报道，岸田文雄2021年11月19日接受采访时就曾表示，有意把修改宪法作为2022年夏天参议院选举的争论点之一。2021年12月，岸田文雄罕见地出席了在自民党总部召开的“自民党修宪实现本部”会议，并在会上宣称将集全党之力实现修宪。当时他指出，修改和平宪法“是非常具有现代意义的课题，必须尽早实现”，还称要将国会讨论和国民理解“作为两个车轮”，以推进修宪。

现行《日本国宪法》于1947年实施以来，最为核心的是第九条。第九条明确：日本国民真诚地希望以正义和秩序为基础的国际和平，永远放弃以国家主权发动的战争和以武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段；为达到前项目的，不保留陆海空军及其他战斗力。不承认国家的交战权。

早在2007年，安倍政府便推动修宪迈出第一步——参议院投票通过规定修改宪法程序的国民投票法。2012年，安倍晋三第二次执政前夕又提出了“修宪”，不过一直到2020年他辞去首相一职，也没有完成这一目标。2020年9月，安倍的继任者菅义伟在当选自民党总裁后也表示有意修宪，但一直未能如愿。

外交学院国际关系研究所教授周永生对本报表示：“《日本国宪法》由美国人参与制定，被日本保守党视为耻辱。日本政党和民众关于它的讨论不曾间断。日本国内，特别是一部分保守党势力，不断致力于修改宪法，日本执政的自民党尤其积极。日本自民党自1955年成立以来，一直主张修改宪法。如今，俄乌冲突爆发之际，岸田文雄再提修宪。”

情况发生变化

“俄乌爆发冲突后，日本国内出现一些声音，担心仅靠现行宪法不能维护日本和平。目前，无论是政界还是民间，都开始向推动修宪倾斜。”周永生分析指出。

日本宪法规定，修宪必须由2/3以上参众两院国会议员发起议案，必须举行全民公决，获得半数以上国民的支持。此前，由于重重阻碍，包括安倍晋三在内的日本前首相未能完成修宪目标。日本国内的政治力量对自民党推进修宪存在较大分歧，日本民众更是持谨慎态度。

但是，随着国内外形势的变化，情况发生了变化。

据《读卖新闻》等日本媒体调查，本届日本众议院新当选的议员，近72%同意修宪。由于自民党和公明党执政联盟拥有261个议席，远超244席的“稳定多数”，而自民党98%的议员同意修宪，公明党也同意部分修宪，加之右翼的维新会议员100%同意修宪，同意修宪的众议院议员预计可以超过2/3，即310席。现在的一个不确定性因素是今年7月举行的参议院选举，执政联盟如能获得参议院的2/3选票，就有望推动修宪。

日本民众虽对修改宪法第九条仍持谨慎态度，但支持修宪的人有所增加。根据朝日新闻2021年的一项调查，支持修宪和反对修宪的日本民众比例几乎持平——45%的人支持修宪，高于2020年调查的43%；44%的人表示没有必要修改，低于2020年的46%。朝日新闻报道称，持两种看法的人比例差距是自2013年调查以来最小的。

除了国内修宪条件具备，岸田文雄提出修宪可能还有一个目的——尽可能避免权力被安倍晋三破坏。“日本网”分析称，岸田文雄可能认为，只要他提倡修改宪法改革并取得进展，其政府就不太可能受到安倍晋三的破坏，这是由于岸田文雄在党内属于少数派，安倍晋三在党内还拥有相当大的影响力，岸田文雄的执政受到了安倍晋三极大的牵制。

蕴含巨大风险

事实上，日本一直在努力突破“和平宪法”的限制。正如中国现代国际关系研究院日本所副研究员霍建岗指出的，经过几十年的积累，在所谓“专守防卫”方针之下，除了洲际导弹、战略轰炸机、攻击型航母等，日本不能拥有之外，连名义上的“防守型航母”，日本也可以拥有。甚至，1957年时任首相岸信介曾明确表示，拥有核武器符合日本宪法。

2015年，安倍政府通过了与行使集体自卫权相关的一系列安保法案，意味着解禁集体自卫权、修订日美防卫合作指针、扩大自卫队海外军事活动的军事安保政策在法律层面得到保障，也宣告日本战后长期坚持的专守防卫国策被安倍政府彻底颠覆。

“虽然安倍政府通过了安保法案，但安保法案无法确认自卫队的合法性。大部分日本宪法学者认为，解禁集体自卫权是违宪的。只有修改‘和平宪法’第九条，日本才能真正名正言顺地成立国防军、拥有交战权，成为所谓的‘正常国家’。”周永生说，“目前看来，岸田文雄修宪的目标就是取消第九条。当然也还有另一种选择，即公明党提出的保留一部分原第九条内容，再改一些、加一些表述。不过，这只是技术层面的事了。明显的走向是，日本从政坛到民间，不少人对于修宪已急不可耐，日本修宪的成功概率正在不断提升。”

分析普遍指出，日本修宪将对日本以及亚太格局产生消极影响，冲击地区安全稳定。专家指出，日本修宪不是把日本两个自卫队组织改成日本军这么简单。其修宪蕴含的风险包括而不限于：即使不加入北约也能享受北约的“准国民待遇”，使北约获得干涉朝核问题、东海问题的通道；从法理层面歪曲颠覆二战后国际秩序，增加东亚地区的主权纷争；恶化东北亚安全局势，推动核军备竞赛等。

针对日本修宪一事，中国外交部曾多次表达立场，希望日方深刻汲取历史教训，倾听日本国内外爱好和平的民意呼声，继续坚持走和平发展道路，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

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