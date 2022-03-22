严瑜

近来，日本部分政客频频借俄乌冲突大做文章，企图浑水摸鱼。

据日媒报道，3月13日，日本首相岸田文雄在出席其上台后的首次日本自民党全国代表大会时表示，愿意实现该党的四项宪法改革建议，包括将自卫队纳入宪法第九条。同时，岸田文雄又拿联合国说事，以联合国未在俄乌冲突中发挥应有作用为由，要求联合国安理会进行改革，甚至提出让俄罗斯交出五常席位，由日本取而代之。在此之前，日本前首相安倍晋三还曾表示，鉴于俄乌冲突，日本应考虑“核共享”政策，与北约部分成员国一样，在本国部署并共同使用美国核武器。

修宪、拥核、入常……日本政客种种表态，看似冠冕堂皇，实则居心叵测。事实上，自俄乌冲突发生以来，日本便颇不消停，一边跟随美国加强对俄制裁，一边“夹带私货”、趁机牟利。从考虑通过修改《国家安全保障战略》来全面强化日本防卫力量，到“不失时机”地宣称南千岛群岛是日本“固有领土”，日本借题发挥，刻意渲染外部威胁，一通谋取私利的算盘打得噼里啪啦响。

众所周知，近代日本军国主义在亚洲四处侵略扩张，给包括中国在内的广大受害国人民带来深重灾难。二战之后制定的《日本国宪法》中，第九条明确规定：日本国民真诚地希望以正义和秩序为基础的国际和平，永远放弃以国家主权发动的战争和以武力威胁或行使武力作为解决国际争端的手段；为达到前项目的，不保留陆海空军及其他战斗力。不承认国家的交战权。正因如此，日本的宪法被称作“和平宪法”。

然而，近年来，随着日本右翼势力不断抬头，修改宪法第九条、推动军事正常化等杂音在日本国内甚嚣尘上。日本部分政客更是不断在红线边缘疯狂试探，不仅频繁上演否认甚至美化其侵略历史的政治闹剧，而且接连发表威胁地区和平稳定的刺耳言论，并采取一系列挑战二战后国际秩序的不当举动，给周边国家以及地区的安全稳定带来严重隐患。其野心昭然若揭，即强军扩武，使日本成为所谓“正常国家”。

如日本国内分析人士所言，煽动外部安全威胁为修宪铺路，是日本保守势力的惯用套路。如今，俄乌冲突成为保守势力鼓吹修宪和挣脱战后体制束缚极好的借口。眼见有可乘之机，日本部分政客急不可耐地粉墨登场，全然无视当年侵略他国留下的斑斑血迹，全然不顾曾经允诺的核不扩散国际义务，大肆放出危险言论，让世界看到军国主义的阴魂依旧在日本游荡，也让周边邻国乃至国际社会不得不质疑日本能否真正走和平发展道路。

当前，世界需要和平，而非制造恐慌、借机渔利。世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守，而非肆意破坏、恶意挑衅。对日本而言，最迫切该做的是深刻反省历史、汲取历史教训，尊重亚洲邻国的安全关切，为促进地区和平稳定作出应有贡献。如果执意在军国主义的歧途上一路狂奔，最终将撞得头破血流。

(责编：高歌、崔越)