柬埔寨首相洪森参观考斯玛医院新设立的中医科。中国驻柬埔寨大使馆供图

人民网曼谷3月21日电 （记者赵益普）3月21日，柬埔寨首相洪森和中国驻柬埔寨大使王文天在金边共同出席考斯玛中柬友谊医院启用仪式。该医院由中国政府提供无偿援助建设，2021年12月竣工。新建设的医疗大楼建筑面积3.3万平方米，规模为400床位，包含门急诊、医技科室、内外科病房及相关附属设施。

洪森表示，考斯玛中柬友谊医院是柬中友好合作的又一重要成果，是柬中共建“一带一路”的新亮点，也是柬中全面战略伙伴关系和钢铁友谊的历史见证。中方无偿援助柬埔寨建设的医疗大楼，将使具有六十多年历史的考斯玛医院焕发新的活力，一跃成为全国最大、最先进的医院之一，为金边乃至全国的百姓提供更好的医疗服务。

洪森还参观了考斯玛医院新设立的中医科，对本月抵达的12位援柬中医抗疫专家表示欢迎和感谢。他表示，中医在全球尤其是亚洲地区都有广泛应用，中药在柬抗击新冠肺炎疫情的过程中也发挥了重要作用。

王文天表示，考斯玛医院是柬埔寨久负盛名的综合医院，自建立以来，为保障柬民众的健康发挥了重要作用。此次经由中方援助扩建后，引入了高端的医疗设备和科学的分诊医护体系，将成为柬最现代化的公立医院。扩建后的考斯玛医院还特别设立了中医科，并由中国国家级中医医疗专家组负责技术指导和筹建工作。

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