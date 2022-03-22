新华社纽约3月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯官员21日证实，俄乌双方首次进行了被俘人员交换。乌克兰总统泽连斯基当天表示，有关乌克兰与俄罗斯谈判中的“妥协模式”问题将由乌全民公投决定。

——俄罗斯联邦人权代表塔季扬娜·莫斯卡利科娃21日在接受媒体采访时证实，俄乌双方进行了首次被俘人员交换，9名俄罗斯军人获释。作为交换，乌克兰扎波罗热州梅利托波尔市市长同时被释放。

——泽连斯基21日说，乌克兰没有被北约接纳，乌方因此需要保持冷静并寻求其他安全保障，而安全保障问题可能涉及乌克兰宪法和现行法律的改变。这些改变可能是历史性的，将由全民公投决定。乌克兰人民必须对某些“妥协模式”发表意见并做出抉择。

——据乌克兰媒体报道，乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克21日表示，乌俄谈判代表团将拟定初步协议，交由两国总统评估，再决定两人是否举行会晤。波多利亚克说，乌俄领导人会晤是实现和平的关键，但目前还没有会晤的具体日期。

——俄罗斯外交部网站21日发表公报说，鉴于美国总统拜登日前针对俄罗斯总统普京发表的“不可接受”言论，俄外交部当天采取外交行动，召见美国驻俄大使沙利文，并向其发出抗议照会。公报指出，拜登所言不是美国总统这样的高层级政治家所应有的言论，此举使得俄美关系正处于破裂的边缘。

——俄罗斯外交部网站21日发表声明说，鉴于日本近期对俄罗斯采取的单方面限制措施带有明显的不友好性质，俄方目前不打算与日本继续就和平条约进行谈判。同时，俄方决定终止日本公民免签证前往南千岛群岛（日本称北方四岛）的政策，退出与日本就在南千岛群岛开展联合经济活动的对话等。

——根据俄罗斯国防部官网发布的通报，俄国家防御指挥中心负责人米津采夫21日晚在吹风会上表示，针对俄方此前提出愿于21日开通马里乌波尔人道主义通道的倡议，乌方当天表示拒绝，并禁止武装人员放下武器。米津采夫同时表示，自3月2日以来，俄方已向乌克兰运送人道主义物资4165吨，开展人道主义行动513次。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫21日说，俄军当天使用远程高精确武器摧毁乌军部署在首都基辅郊区一处废弃购物中心的多管火箭炮和一座储存弹药的仓库。

——基辅市政府21日宣布，基辅市将自21日20时至23日7时实施戒严，市民和车辆如无特别通行证禁止在市区活动。22日全天，基辅市所有商店、超市、药店和加油站等设施将停止运营。这是过去一周来，基辅市第二次实施长时间戒严。（参与记者：黄河 李东旭）

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