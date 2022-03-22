新华社北京3月21日电 （记者范思翔）联合国人权理事会第49届会议在日内瓦召开期间，北京青少年法律援助与研究中心于21日举办主题为“数字时代儿童保护面临的挑战与各国经验”的云上边会。来自联合国儿童基金会等国际组织和中国、菲律宾、肯尼亚、英国、津巴布韦等多国的儿童保护专家、儿童法律专家等参加了会议。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华在发言中介绍了中国完善儿童网络保护立法的情况和中国治理未成年人网络保护问题的基本思路，包括完善立法以明确规定政府、企业以及相关方应该承担的具体责任、强调互联网企业的主体责任、进一步加强司法保障等。“构建多方参与、多方共治的儿童网络保护体系，不仅需要政府、企业承担重要责任，也需要学校老师和父母提升网络素养，在儿童网络保护方面发挥更加重要的作用。”佟丽华说。

在边会上，专家们针对未成年人网络保护相关议题展开讨论，并分享了不同国家的经验和解决方案。

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