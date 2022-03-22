本报记者 程是颉

近日，斯里兰卡海关将最后一批装有各种固体废弃物的集装箱装船退回英国。自2020年9月起，斯里兰卡已将此前进口的总计3000吨固体废弃物分批装载，退回英国。

斯里兰卡海关发言人苏尼尔表示，自2017年以来，英方以可回收废旧金属的名义，向斯里兰卡出口了大量固体废弃物，即“洋垃圾”。2019年，部分被临时存放在科伦坡港的“洋垃圾”散发出恶臭。海关抽检后发现，这批申报进口项为旧床垫的“洋垃圾”没有经过最基础的分拣，其中含有大量生活废塑料，还有来自医院的生物废料，均为斯里兰卡法律严令禁止进口的物品。

该事件被曝光后，斯里兰卡民众强烈抗议。斯里兰卡政府向英国政府提出严正交涉，要求共同查处进出口产业链中谎报、夹带等违法行为。在舆论压力下，英国政府不得不同意接收退回的“洋垃圾”，但至今仍未查明相关责任人。

斯里兰卡环境部发布的报告指出，近年来，包括该国在内的一些发展中国家接收了大量来自发达国家的“洋垃圾”。斯里兰卡在自身环境得到保障的前提下，愿意接收特定类别的一些固体废弃物。但是，一些发达国家的企业为减少自身的固体废弃物处理成本，故意将具有严重环境和生物危害性的“洋垃圾”标为“可回收物”，或以夹带等方式避开海关检查。

固体废弃物处理是困扰很多国家的棘手问题。全球每年产生的固体废弃物垃圾达到20亿吨，其中至少有33%没有经过最基础的处理就被直接倾倒。世界银行发布的数据显示，全球人口占比16%的高收入国家，制造了全球34%的固体废弃物。其中，美国人均每年产生固体废弃物773千克，是全球人均水平的3倍多。这些固体废弃物中有很大一部分被运往低收入国家。对高收入国家而言，这一做法大幅降低了处理成本，但对相关进口国以及全球环境而言，却意味着巨大的环境负担。专家指出，非法“洋垃圾”将对相关发展中国家的环境造成极大破坏，损害民众健康安全，影响可持续发展。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)