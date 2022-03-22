本报记者 郑 彬

欧盟统计局近日公布的数据显示，受全球供应链瓶颈以及地缘政治冲突等因素影响，欧盟2月份整体通胀率达到6.2%，欧元区通胀率升至5.9%，均创下历史最高纪录。另据欧洲央行数据显示，2022年欧元区通胀率预计将维持在5.1%的水平，远高于3个月前3.2%的预期。受此影响，欧洲央行将欧元区2022年经济增长预期从此前的4.2%下调至3.7%。

全球知名管理咨询公司麦肯锡发布的报告显示，乌克兰冲突对欧元区经济造成严重影响。如果冲突持续、政策应对不力，今年欧元区通胀率或将超过7%，整体经济有再次陷入衰退的危险。不少经济学家认为，新冠肺炎疫情叠加地区冲突将进一步增加欧盟经济不确定性，通胀问题将严重影响企业和家庭收入，导致经济陷入滞胀的风险增大。

欧洲央行行长拉加德近日表示，当前欧盟经济面临多重挑战，国际能源和商品价格持续走高，欧盟将不得不面对未来通胀率继续上升和经济增速下滑的压力。欧洲央行将采取一切必要手段加以应对。欧洲央行近期举行了政策会议，决定大幅削减资产购买计划，以缓解通胀带来的压力。

在欧元区财长会议上，各国同意将收紧财政政策的时间表推迟到2023年。会议声明指出，供应链瓶颈、能源价格飙升以及通胀率高企将比此前预期持续更长时间。各国政府应保持政策的敏感性和灵活性，适时加大财政对经济的支持力度，以应对经济下行风险。

欧洲多国政府已开始采取紧急措施，缓解通胀对经济和民众生活的影响。法国政府近期推出了总额达68亿欧元的一揽子经济恢复计划，重点对能源密集型企业提供额外财政支持，同时提升政府对企业贷款担保的比例，以恢复市场信心。德国政府将进一步加大对民众日常供暖等方面的补贴力度。比利时和荷兰政府宣布削减能源增值税，对贫困家庭提供包括天然气和电力供应在内的临时性补助。意大利政府则出台了一项总额约为55亿欧元的财政救助计划，帮助民众渡过难关。

部分欧盟成员国担心，通胀加剧将削弱欧盟此前出台的经济复苏计划的效果，因为成员国实际收到的资金支持水平将会下降。欧洲经济学家雷蒙德·托雷斯表示，高通胀将明显削弱欧盟复苏基金对成员国经济增长的乘数效应，资金对经济的刺激效果将被上涨的价格部分抵消。欧盟应根据形势变化，及时调整经济复苏计划及资金分配方案。

（本报布鲁塞尔3月21日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 17 版）

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