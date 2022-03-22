本报记者 李志伟

近日，美国纽约、旧金山等10余座城市举行集会抗议愈演愈烈的反亚裔仇恨犯罪，许多抗议者手举“我们不会沉默”“亚裔应当被公正对待”等标语。分析人士指出，美国长期存在种族主义和仇外情绪，疫情发生后，反亚裔暴力事件大幅增加。

据美国有线电视新闻网报道，纽约州扬克斯市警方近日表示，一名亚裔女子遭到一名男子的袭击，她的头部和面部被殴打超过125次，被脚踩7次，并遭到辱骂。今年2月，一名亚裔女子在返回公寓时被一名男子尾随，之后在公寓内被刺了数十刀后身亡。1月，纽约地铁站里，一名40岁的华裔女子被陌生人推下铁轨，撞上了迎面驶来的地铁，不幸身亡。

相关案例显示了当前美国亚裔群体，尤其是亚裔女性面临的安全挑战。3月16日是亚特兰大一起针对亚裔女性的大规模枪击案一周年纪念日，在这起案件中，6名亚裔女性被白人凶手枪杀。美国总统拜登近日发表声明说，去年的亚特兰大枪击案迫使美国人“正视存在已久的反亚裔情绪和基于性别的暴力行为”。然而，美国种族主义痼疾难除，反亚裔暴力愈发猖獗。

在接受媒体采访时，亚特兰大枪击案一名受害者的儿子彼得森说，可以肯定的是，“种族主义在美国非常盛行”。纽约大学印尼裔女学生卡尔玛娜表示：“走在街上，总担心会有人打你。看着镜子里的自己，意识到这竟是有人攻击你的理由，实在令人沮丧。”

皮尤研究中心的数据显示，去年美国针对亚裔暴力事件激增，亚裔社区有1/3的受访者表示他们担心遭到威胁、人身攻击与暴力。加州州立大学圣贝纳迪诺分校仇恨与极端主义研究中心的报告显示，与2020年同期相比，2021年第一季度针对亚太裔的仇恨犯罪增加164%。根据美国非营利机构“制止仇恨亚太裔美国人组织”发布的研究，2020年3月19日至2021年12月31日期间，美国共发生1万多起针对亚裔美国人和太平洋岛民的仇恨事件，大多数案件针对的是女性，肢体攻击案件占16%。其中华裔遭遇的仇恨案件占到总数的43%。

加州大学洛杉矶分校人类学和亚裔美国人研究教授朴启英表示，反亚裔种族主义在美国根深蒂固，“美国主流媒体往往不承认对亚裔的种族歧视”。美国亚裔在政治、社会和文化上仍被视为“局外人”，极容易成为攻击对象。

美国沃克斯新闻网指出，美国与亚洲国家的紧张关系也会被投射到美国亚裔身上，时至今日，19世纪末出台的《排华法案》所体现的种族主义仍影响着美国大众如何看待本国亚裔。

美国有线电视新闻网报道指出，研究发现，大多数美国历史课程和教科书未能阐明亚裔美国人和太平洋岛民群体经历和身份的多样性。教育的缺陷使人们对该群体的刻板印象泛滥，并助长了反亚裔美国人和太平洋岛民的情绪。去年美国针对亚裔群体的仇恨犯罪增加了339%。“制止仇恨亚太裔美国人组织”近期呼吁在美国国内加强关于亚裔历史的教育，指出教育是反对种族主义最有效的工具之一。

（本报华盛顿3月21日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 17 版）

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