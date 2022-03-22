张 明

日前，美国联邦储备委员会宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点到0.25%至0.5%之间，这是2018年12月以来美联储首次加息。因美元以及美国经济在全球经济中所占的分量，美国货币政策的调整备受国际社会关注。

新冠肺炎疫情发生以来，美国实施了极其宽松的财政货币政策。货币政策方面，美联储在短时间内将联邦基金利率调降至0—0.25%，并实施了大规模量化宽松政策，资产负债表从4万亿美元左右扩张至8万亿美元以上。财政政策方面，2020年美国联邦财政赤字占国内生产总值比率达到15%。

在“撒钱”式刺激下，美国经济从疫情造成的衰退中实现复苏。继2020年萎缩3.4%后，美国经济2021年增长5.7%，据国际货币基金组织预测，2022年有望增长4.0%。由于经济增速显著高于潜在增速，以及国内消费复苏快于生产复苏，美国通货膨胀率不断上升。2022年2月，美国消费者价格指数（CPI）同比上涨7.9%，创40年来新高。同期，失业率降至3.8%。在增长强劲、通胀高企、劳动力市场走强三大前提下，美联储不得不加快收紧货币政策。

除了此次宣布加息25个基点，美联储预计，今年底联邦基金利率将升至接近2%的水平，这意味着美联储在今年剩下的6次货币政策会议上均将提高利率。此外，美联储还考虑在今年特定时期开始缩表。从历史上看，美联储步入持续加息周期往往会给国际金融市场带来冲击，但主要影响范围不尽相同。

有时候，新兴市场首当其冲。随着美联储步入加息周期，美国与新兴市场国家之间的利率差通常会缩小，这很可能导致短期国际资本从新兴市场国家回流美国。在此情景下，新兴市场国家通常会面临国内资产价格下跌、本币对美元贬值、外币债务压力上升的困境。一旦应对不当，就可能爆发货币危机等，例如20世纪80年代拉美债务危机、1997年东南亚金融危机。2003年，美联储宣布将考虑结束宽松货币政策时，也曾引发部分新兴市场国家的金融动荡。

有时候，则是加剧美国自身金融动荡。如果美国国内资本市场或房地产市场的估值显著超过合理水平，那么随着美联储步入加息周期，国内借贷成本将会显著上升，进而打压国内的估值水平，导致资产价格大幅下滑，甚至引发金融危机。在2000年美国互联网泡沫破灭、2007年美国房价泡沫破灭前，都曾发生过美联储多次加息的情况。2015年至2017年的连续加息也曾导致2018年美国股市下跌20%左右。

美联储本轮加息究竟会显著冲击外部市场还是自身金融市场，目前答案尚不清楚。考虑到当前国际形势，本次加息或给全球经济带来滞胀挑战。同时，如果未来加息路径如美联储预期的那么“陡峭”，新兴市场与美国金融市场或许都会面临不小的影响。

在外部冲击加剧的背景下，新兴市场国家应未雨绸缪，做好危机应对预案。首先，稳健的国内基本面是抵御外部冲击的首要前提，应千方百计维持国内经济稳定增长；其次，避免出现过大的经常账户逆差，防止本币面临较大贬值压力；再次，保持本币对美元汇率的较大弹性，缓释负面外部冲击的力度；第四，保留适当的资本流动管制，防范出现资本大量流出与本币贬值预期之间的恶性循环，尽量做到有备无患。

（作者为中国社科院金融研究所副所长）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)