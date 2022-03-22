本报记者 李晓骁 彭 敏

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当前，全球汽车业正经历产业变革。中国和拉美国家同为全球重要且具有成长性的汽车制造基地和消费市场，在汽车产业链合作、新能源车产品和服务等方面利用各自优势，不断深挖合作潜力，实现共赢发展。

中国海关统计数据显示，2021年中国整车出口197.54万辆，同比增长106.4%。其中，拉美市场占出口总量的26.19%，出口量同比增长143.6%。

业内人士指出，随着中国汽车品牌在拉美市场的认可度逐步提升，拉美国家潜在的汽车消费群体不断壮大，中拉汽车合作前景值得期待。

中国品牌车在拉美多国渐受青睐

在厄瓜多尔最大城市瓜亚基尔的一家汽车综合销售市场，从事会计工作的阿吉雷反复对比了多个汽车品牌，最终决定购买中国的奇瑞汽车。“质量有保证、性价比高、售后服务越来越好，是我选择购买中国汽车的原因。”阿吉雷说。根据厄瓜多尔汽车公司协会的最新报告，中国品牌汽车在厄的市场份额从2021年2月的25%上升到2022年2月的35.5%。厄瓜多尔最畅销的10个汽车品牌中，有3个是中国品牌。

秘鲁汽车协会发布的最新报告表明，该国最畅销的5个汽车品牌中，中国品牌占2个。“中国汽车品牌受到很多消费者喜爱，将继续在秘鲁汽车市场占据重要地位。”秘鲁汽车协会经济研究部经理阿尔韦托说。厄瓜多尔一家知名汽车经销商品牌主管安德雷德告诉记者，中国汽车“后来居上”，质量和安全性获得拉美市场的认可。

在墨西哥，市场对中国汽车的认知也在悄然改变。2020年，江淮汽车在不到6个月的时间里，就成为墨西哥提供电动车型最多的品牌，超过了日产和通用汽车。如今，江淮汽车是墨西哥最畅销的电动汽车品牌。上汽集团旗下名爵品牌2020年进入墨西哥市场，第一年销量就超过了1.4万辆，在汽车销量榜上高于标致等其他品牌，与三菱和雷诺非常接近。今年2月，奇瑞汽车进入墨西哥市场，计划到年底实现80%的销售覆盖率。

记者发现，拉美国家的消费者对中国品牌汽车的信心持续增强。骏特商务咨询公司相关负责人赫拉尔多·罗曼说，中国品牌汽车正以过硬的质量和有竞争力的价格，逐步赢得市场信任。罗曼表示，中国汽车制造商开拓墨西哥、智利、秘鲁、哥伦比亚和古巴等市场正当其时，“这些市场在道路条件、排放水平、安全性甚至偏好方面与中国市场相似”。

中国电动车助力当地交通脱碳进程

近日，五菱宏光的一款电动汽车亮相哥伦比亚首都波哥大。当地媒体报道说，五菱宏光的电动汽车容量大、续航力强，颇受当地民众喜爱。足球经理塞古拉对记者表示：“中国电动车价格实惠、乘坐舒适，电池续航令人满意，尤其是对环境很友好。”

在燃料成本居高不下、可持续发展理念日渐深入人心的背景下，拉美国家的消费者越发关注汽车的“绿色”性能。哥伦比亚计划到2030年配备60万辆电动汽车；智利计划到2035年仅销售电动汽车，到2040年公共交通100%实现电动化；墨西哥的目标是到2040年国内市场拥有50%的混合动力或电动汽车，到2050年达到100%；巴西全国汽车工业协会预计到2035年，电动汽车可占该国汽车总数的62%。拉美许多国家还纷纷推出包括豁免消费税、提供环境税和进口税折扣等激励措施，各大经销商们也不断加大对电动汽车的宣传和促销力度。

基于拉美国家电动车行业的市场机遇，中国长城汽车已宣布在巴西投资建厂，生产混合动力和电动汽车。预计到2025年将直接创造2000个工作岗位，并达到每年最高约10万辆汽车的产能。长城汽车对外关系和政府关系总监贝当古表示，公司计划将巴西伊拉塞马波利斯工厂打造成面向拉美其他国家和地区的出口中心，并增加对巴西的供应量。

相关数据统计，2021年，比亚迪电动汽车连续第二年在哥斯达黎加销量第一，市场份额约为30%。在墨西哥，比亚迪今年计划投放1000辆纯电动出租车到网约车平台。在电动大巴方面，比亚迪纯电动大巴助力智利开通了首条纯电动大巴公交专营线。智利首都圣地亚哥的普通上班族克劳迪亚说：“中国制造的电动车很舒适，令人惊喜的是，车上还配有无线网络和充电接口，大大提升了乘坐体验。”

联合国环境规划署拉丁美洲和加勒比地区气候变化协调员古斯塔沃·马涅斯表示，交通运输行业产生的温室气体，占到了拉美整体温室气体排放量的20%。中国车企正以独特技术和环保理念带动拉美交通系统升级，助力当地交通运输领域加快脱碳进程。

未来双方产业合作潜力巨大

“创新是中国汽车在拉美获得成功的关键因素之一。”厄瓜多尔汽车公司协会执行总裁巴尔德隆表示，中国汽车品牌不断推陈出新，推出许多适应拉美本土的新车型。“中国汽车研发和生产还更多融入了智能技术应用，配备了越来越多安全、互联、娱乐等装备，使用增强现实、5G连接、大数据和人工智能来预测风险，智能驾驶系统不仅提升了驾驶体验，更增加了汽车的安全性。”巴尔德隆说。

“拉美的消费者注重性价比，中国车企创新能力较强，产品质量越来越好、售后服务日趋完善。中国汽车品牌将更加深入人心。”厄瓜多尔汽车工业商会执行董事莫雷纳认为，中国车企注重与国际接轨，努力学习先进的生产和管理经验，取长补短，同时在有条件的国家和地区发展本地化生产和组装，提供有竞争力的产品，还注重为当地创造更多就业机会，这些经验值得学习。

厄瓜多尔—中国商会主席卡塞雷斯认为，得益于质量和创新度的提升，中国汽车的认可度越来越高。中国汽车竞争力在增强，拉中汽车合作前景可期。

当前，中拉汽车产业合作仍面临一些挑战。巴尔德隆认为，供应链和物流是制约汽车产业合作的两大重要因素。受国际局势不稳定和疫情影响，一些半导体元件、部分汽车零部件和轮胎的产能受到制约。航空线路不稳定、海运价格大幅上涨等，让成本控制变得更加困难。而要大力推广电动汽车，充电配套设施仍有待完善。

（本报里约热内卢、墨西哥城3月21日电）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 17 版）

(责编：杨光宇、袁勃)