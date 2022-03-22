本报北京3月21日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议“新疆经济社会发展与人权保障”云上边会18日在广州举办。会议由中国人权研究会、中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团主办，暨南大学传播与边疆治理研究院、新闻与传播学院承办。多位专家学者通过线上线下相结合的方式，围绕新疆经济社会发展、人权事业进步等主题展开交流。

暨南大学党委书记林如鹏在致辞中表示，当前新疆与全国人民一道迈入了全面小康社会，面对一些国家的恶意攻击和污蔑，有必要用中国话语对外阐释好新疆经济社会发展和人权保障的生动实践。

本报北京3月21日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议“以人民为中心，尊重和保障少数民族经济社会文化权利”云上边会21日在中央民族大学举行。本次边会由中国少数民族对外交流协会主办，会议以线上线下相结合的方式进行，来自中国、柬埔寨、加拿大等多国的官员和专家学者围绕相关议题展开研讨。

中国少数民族对外交流协会副会长田联刚表示，中国奉行以人民为中心的人权理念，坚持民族平等，协调增进全体人民的各项权利，不断增强各族人民的获得感、幸福感、安全感。中国人权的主张和实践，符合中国国情，遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。

与会代表一致认为，中国少数民族充分享有平等自由权利以及经济、社会、文化权利，今后应加强有关经验交流分享，共同推动构建人类命运共同体。

本报北京3月21日电 （记者王莉）联合国人权理事会第四十九届会议在日内瓦召开期间，北京青少年法律援助与研究中心于21日举办主题为“数字时代儿童保护面临的挑战与各国经验”的云上边会。来自联合国儿童基金会等国际组织和中国、菲律宾、肯尼亚、英国、津巴布韦等多国的儿童保护专家、儿童法律专家等参加了会议。

北京青少年法律援助与研究中心主任佟丽华在发言中介绍了中国完善儿童网络保护立法的情况和中国治理未成年人网络保护问题的基本思路，包括完善立法以明确规定政府、企业以及相关方应该承担的具体责任，强调互联网企业的主体责任，进一步加强司法保障等。

在边会上，专家们针对未成年人网络保护相关议题展开讨论，并分享了不同国家的经验和解决方案。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)