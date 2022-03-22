新华社金边3月21日电 （记者吴长伟）中国援柬埔寨考斯玛中柬友谊医院大楼项目21日举行启用仪式，柬埔寨首相洪森和中国驻柬埔寨大使王文天出席仪式。

考斯玛中柬友谊医院位于柬埔寨首都金边市中心，主体是由中国建筑股份有限公司承建的一座以外科为主，包括门诊、急诊、医技、住院、后勤等功能在内的综合性医疗大楼。项目于2018年10月开工建设，建设用地面积约1.5万平方米，总建筑面积3.3万平方米。

洪森感谢中方援助该项目，表示这是柬埔寨卫生事业发展的又一巨大成就，是柬中在全面战略合作伙伴关系和牢不可破的友谊下密切合作、互信互助的成果。洪森同时对由12名中医专家组成的中国医疗团队抵达柬埔寨帮助该国抗击疫情表示欢迎，他鼓励柬埔寨医生充分学习中国专家的专业知识，在柬埔寨发展中医药事业。

王文天在仪式上说，考斯玛医院是柬埔寨久负盛名的综合医院，自建立以来，为保障柬民众健康发挥了重要作用。此次经由中方援助扩建，引入高端医疗设备和科学分诊医护体系，将成为柬最现代化的公立医院。扩建后的医院还特别设立了中医科，由中国国家级中医医疗专家组负责技术指导等工作。

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）

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