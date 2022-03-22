本报记者 杨 迅

“中国不断扩大市场开放的广度和深度，改善营商环境，健全法律法规，落实外资企业的国民待遇。我们希望把更多国际先进技术带到中国。”贺利氏集团相关负责人艾周平在接受本报记者采访时表示，企业看好中国市场，正在加大相关投入。

贺利氏是有着百年历史的德国企业，聚焦半导体、环保、工业应用等领域，提供贵金属一站式服务和多种工业材料。如今，贺利氏在中国共有20余家公司、近2700名员工。

贺利氏连续4年参加进博会，收获颇丰。艾周平介绍，几年来，公司展位面积不断扩大，参展业务部门越来越多，展品越来越丰富。“进博会提供了一个绝佳的展示和交流平台，让贺利氏向来自各地的来宾展示新材料和新技术，也从中听取建议，获得深化合作的机会。”艾周平介绍，贺利氏已签约参展第五届进博会，将聚焦以技术创新推动节能减排，助力双碳目标的实现。

“中国从中央到地方许多部门都推出了‘稳外资’措施，强调制造业在工业中的基础性地位，促进高质量发展，千方百计为企业减负，让我们信心更足。”艾周平说，近几个月来，企业在上海、浙江、辽宁等地都有新项目上马。

近年来，中国居民收入普遍提高，对高质量产品和服务的需求持续增加。艾周平认为，这意味着工业材料和贵金属贸易将迎来更多增长机会，前景进一步看好。例如，在公司所涉及的清洁能源、电动汽车、消费电子等细分市场，中国都走在了世界前列，产业升级需求旺盛、动力十足。“公司不仅看到了持续增长的客户需求，而且看到应用最新技术的肥沃土壤，我们对在中国的发展前景充满信心。”

艾周平表示，面对疫情挑战，中国经济保持稳健，充满活力和韧性。中国市场是贺利氏全球最重要的市场之一。“我们将在中国多地同步开展总金额达2亿美元的投资项目，与中国客户深化合作、携手并进，一起向未来。”

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)