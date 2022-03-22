人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

书写团结合作、携手抗疫佳话（大使随笔）

李  明
2022年03月22日06:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　不久前，中国政府新一批援助所罗门群岛的抗疫物资运抵所首都霍尼亚拉。我同所罗门群岛卫生部长托加马纳共同赴机场迎接。在欢迎仪式上，托加马纳激动地说：“很难想象没有中国朋友，所罗门群岛如何渡过疫情难关。所罗门群岛政府和人民将永远铭记中国政府和人民真诚、无私的帮助。”寥寥数语，道出了中所两国人民的真挚情谊。

　　所罗门群岛是联合国认定的最不发达国家之一。今年1月，霍尼亚拉发生新冠肺炎疫情社区感染，短短几周内，大量当地民众确诊，唯一的国家医院因医护人员大面积感染而被迫关停。所罗门群岛总理索加瓦雷表示，由于检测能力不足，该国实际感染人数远超官方统计。在此情况下，中国提供的及时援助更显弥足珍贵。

　　新冠肺炎疫情发生以来，中所积极开展抗疫合作。2020年5月，中国援所核酸检测实验室投入使用，所罗门群岛卫生部门首次具备核酸检测能力。近段时间，从北京到广东，从政府机关到生产企业，中方将各类抗疫物资源源不断送到所罗门群岛政府和人民手中。据不完全统计，截至今年2月底，中国共向所罗门群岛援助10万剂疫苗、30万支快速检测试剂、超过30万件个人防护物资以及大量专业医疗设备。中所双方用实际行动书写着团结合作、携手抗疫的佳话。所罗门群岛政府官员多次在公开场合表达对中国抗疫援助的感激之情。大量所民众在社交媒体上向中方致谢，汉语拼音“XIE XIE”（“谢谢”）成为当地网络平台时髦用语。

　　所罗门群岛谚语说，帮助你就是帮助我。中国对所援助，促进的是整个太平洋地区的和平、稳定与繁荣，符合有关各方的共同利益。中方秉持国际人道主义精神，及时向所方提供抗疫等各类援助，展现了急公好义、扶危济困的负责任大国形象，诠释了构建人类命运共同体理念的深刻内涵。面向未来，中所双方将继续一道努力，共同谱写两国关系新华章。

　　（作者为中国驻所罗门群岛大使）


　　《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）
(责编：杨光宇、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部