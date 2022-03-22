克劳迪娅·韦尔诺蒂

全球经济复苏和社会发展面临严峻挑战，各国加强创新合作、探讨应对人类共同挑战，比以往任何时候都更加重要。世界期待中国在这一进程中作出更大贡献

近年来，中国科技创新取得举世瞩目的成就。从顶层设计、创新成果转化到商业模式创新，中国科技创新的进步都给人留下了深刻印象。透过日前闭幕的北京冬奥会和冬残奥会，世界更加清晰地看到了中国在科技创新方面取得的显著成就。从可以实现5G高清赛事直播的冬奥列车、氢燃料电池车到智慧餐厅等，诸多创新技术集中展示了科技是如何造福人类的。

去年12月，中国发布了《“十四五”国家信息化规划》，这是中国积极推动数字化创新的一个例子。得益于有效的创新政策、丰富的人才资源等，中国的5G、人工智能、超级计算机等科技产业正在蓬勃发展。中国是世界上最早推出商用5G网络的国家之一，拥有目前全球规模最大的5G移动网络。中国互联网络信息中心最近发布的报告显示，截至2021年12月，中国网民规模达10.32亿。这意味着海量数字化消费者、巨大的市场潜力，为业界研究、开发下一代技术提供了动力。

许多中国科技公司在本土市场蓬勃发展的同时，也积极在国际市场推出中国制造、中国创造。以2022世界移动通信大会为例，中国科技公司在大会上推出多种数字化产品及解决方案，赢得广泛关注。目前，中国企业在电子商务、未来出行等领域正不断积累优势。中国是世界最大的电子商务市场，而且正在不断推进创新。例如，中国企业开创了直播电子商务，这是一种将店内购物体验复制到在线环境的电子商务创新模式，为全球企业开拓中国市场提供了新机遇。新冠肺炎疫情发生后，许多欧洲企业在中国推出直播销售，由经验丰富的卖家展示产品并与消费者进行实时互动，很多企业借用这种模式实现了业务增长。在新能源汽车领域，中国也在确立全球引领者角色。中国是新能源汽车、锂电池生产大国，诸多新能源汽车品牌展示了较强的创新能力，成为全球市场的有力竞争者。

根据世界知识产权组织发布的《2021年全球创新指数报告》，中国创新能力综合排名已经上升至世界第十二位。中国在科技创新领域的崛起显著改变了全球创新格局。许多国家和地区正在借鉴中国科技创新经验。例如，根据《2030年数字指南针：数字十年的欧洲之路》，欧盟承诺推动数字基础设施建设，并加速欧洲企业的数字化转型。

全球经济复苏和社会发展正面临严峻挑战，各国加强创新合作、探讨应对共同挑战，比以往任何时候都更加重要。世界期待中国在这一进程中作出更大贡献。

（作者为比利时中欧数字协会联合创始人）

《 人民日报 》（ 2022年03月22日 03 版）

(责编：杨光宇、袁勃)