新华社北京3月21日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯两大主要证券交易市场之一的莫斯科证券交易所21日恢复俄联邦政府债券交易。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫同日说，俄乌谈判尚未取得重大进展，现在谈论俄乌总统会面还为时尚早。

——据俄罗斯媒体报道，经过3周暂停交易后，莫斯科证券交易所于当地时间21日上午10时恢复俄联邦政府债券交易，股票交易仍然暂停。该交易所在恢复交易的第一个小时内对55只联邦政府债券进行了拍卖。为减少恢复交易期间价格波动，俄罗斯央行决定购买联邦政府债券，待金融市场稳定后，再将所购债券卖出。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫21日对媒体表示，俄乌谈判尚未取得重大进展，现在谈论俄乌总统会面还为时尚早。

——乌克兰总统泽连斯基21日发布视频讲话，呼吁德国对俄罗斯方面施压，希望德国放弃使用俄罗斯能源，并对俄罗斯关闭港口。

——据俄总统网站消息，俄罗斯总统普京21日应约与乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫通电话，两国领导人就双边合作热点问题及乌克兰局势进行了讨论。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫21日说，当天凌晨，俄军使用高精度空基巡航导弹打击了位于乌克兰罗夫诺州的一个军事训练中心，消灭了“80多名雇佣兵和民族主义分子”。他同时强调，俄军没有计划、也未对乌存储和研制有毒物质的设施进行打击。自俄方开展特别军事行动以来，俄军已摧毁乌方216架无人机、1506辆坦克和其他装甲车辆、592门野战火炮和迫击炮、1284辆特种军用车辆。

——乌克兰武装部队总参谋部21日发布最新战报称，截至21日，俄军在对乌作战中丧生人数约1.5万人，损失坦克498辆、装甲车1535辆、固定翼飞机97架、直升机121架、汽车969辆、舰船3艘、油料运输车60辆、战术无人机24架。

——乌克兰谈判代表、乌总统办公室顾问波多利亚克21日在社交媒体发布声明说，截至目前，已有300万民众离开乌克兰进入其他欧洲国家。（参与记者：华迪、黄河、李东旭、郭磊）

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