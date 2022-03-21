新华社巴格达3月21日电 通讯：“这是一段痛苦而黑暗的回忆”——伊拉克民众控诉美国犯下严重人权罪行

新华社记者董亚雷 张淼

“对伊拉克人民来说，这是一段痛苦而黑暗的回忆”。61岁的伊拉克媒体《正义报》记者卡齐姆·阿扎里这样描述19年前在伊拉克发生的一切。

2003年3月20日，美国及其西方盟友以所谓伊拉克有大规模杀伤性武器为由，不顾国际社会强烈反对，绕过联合国安理会，悍然入侵伊拉克。这场战争导致伊拉克整个国家持续动荡，大量无辜平民死亡，基础设施近乎瘫痪，极端组织趁乱坐大，恐怖袭击和教派冲突频发。

阿扎里说，昔日的伊拉克社会秩序相对稳定，基础设施较为完备。然而，在遭美国以莫须有的罪名入侵后，灾难便接踵而至。

“在这里，美军肆意拘捕关押无辜百姓，给伊拉克人民造成严重的心理创伤，”他表情凝重地说，“在阿布格里卜监狱和布卡营监狱都发生过虐囚丑闻，大批被非法关押的无辜伊拉克人在身体和精神上都遭受了非人的折磨。”

美国布朗大学沃森国际和公共事务研究所“战争代价”研究报告指出，“9·11”事件之后的战争期间，美国在不同时间拘禁数十万人。在伊拉克，超10万人遭美方关押监禁。

伊拉克政治学者阿米尔·萨阿迪告诉记者，全世界人民都会记得美军在阿布格里卜监狱犯下的令人发指的侵犯人权罪行，其所作所为暴露了美西方世界所谓“人权”“民主”的真面目。

“美军还在伊拉克大量使用白磷弹和贫铀弹，严重破坏生态环境和损害健康，导致畸形婴儿、癌症病例激增，”萨阿迪说，“毫无疑问，这些武器带来的影响将持续数百年。”

他同时指责美国的入侵致使极端组织“伊斯兰国”进入伊拉克并到处实施袭击，很多珍贵的文物古迹也遭到破坏。如今，极端组织武装人员仍未被彻底消灭，还在伊境内多处潜伏。

打着“重塑”伊拉克的旗号，美西方在当地强行输出“民主”“人权”。然而事实却是，这场战争造成了20万至25万平民死亡，其中美军直接致死超过1.6万人，并造成上百万人无家可归。

“根本没有民主可言。美军在这里肆意杀害平民，这绝对无法接受，严重违反了国际法。美国自封‘大佬’，到处霸凌，为所欲为！”巴格达市中心穆塔纳比街一家书店店主哈姆扎·瓦拉克义愤填膺地对记者说。

美军在伊拉克驻军期间，以安全威胁等为借口肆意射杀、逮捕、关押、虐待无辜伊拉克平民，轰炸居民区，制造了一起起骇人听闻的惨剧：2005年，美国海军陆战队士兵在伊拉克西部哈迪萨镇遭到汽车炸弹袭击，为了泄愤，美军枪杀了24名手无寸铁的儿童，但美军检察官的调查以无人获刑告终；2006年，数名美军士兵在巴格达以南30公里的马赫穆迪亚市奸杀了一名14岁的当地少女，并杀害她的家人，随后还放火烧毁遗体企图销毁罪证……在伊拉克，美军造成的惨剧数不胜数，伊拉克妇孺皆知。

巴格达市民艾达·阿卜杜勒-卡里姆愤怒地向记者控诉说，包括妇女和儿童，无数伊拉克人成为美国入侵的受害者，“美国让伊拉克仿佛倒退了100年”。

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