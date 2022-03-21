新华社北京3月21日电 联合国人权理事会第49届会议主题边会“以人民为中心，尊重和保障少数民族经济社会文化权利”21日在中央民族大学举行。会议以线上线下相结合的方式进行，来自中国、柬埔寨、加拿大等多国的官员和专家学者围绕相关议题展开研讨。

中国少数民族对外交流协会副会长田联刚表示，中国奉行以人民为中心的人权理念，坚持民族平等，协调增进全体人民的各项权利，不断增强各族人民的获得感、幸福感、安全感。中国人权的主张和实践，符合中国国情，遵循《联合国宪章》的宗旨和原则。

中央民族大学经济学院副教授白钰认为，中国共产党一直致力于民族地区帮扶和发展并取得了巨大成就。加强和完善党的全面领导，是做好新时代党的民族工作的根本政治保证。

中央民族大学美籍专家马克·力文说，他从校园生活的方方面面感受到中华民族的多元一体，各族师生相互尊重理解，团结友爱、亲如一家。西北民族大学加拿大籍专家李维参表示，他喜欢中国的多样性，中国各民族一起团结奋斗让这个国家变得美好。

民族文化宫图书馆阅览典藏部主任米吉提表示，作为一名来自新疆的维吾尔族同胞，他目睹了家乡的变化，砂石路变成柏油路，乡亲们开起了小轿车，大家过得很幸福。美国自身在人权问题上劣迹斑斑，却反复借涉疆问题造谣生事，实属颠倒黑白，令人愤慨。

中国藏学研究中心藏医药研究所副所长罗布扎西认为，在新时代，包括藏医药学在内的西藏各民族传统文化在传承中不断发展。

同时，中国民间组织国际交流促进会代表马菁菁介绍了中国社会组织关注和参与少数民族权利保护和发展，以及开展国际人权交流合作的情况。中南民族大学法学院院长潘红祥教授以武汉市为例，介绍了中国保障少数民族流动人口权益的有关成功实践。

边会上，柬埔寨农村发展部和缅甸少数民族事务部参会代表介绍了本国在保障和促进少数民族权利方面的相关做法，希望加强有关交流与合作。

与会代表一致认为，中国少数民族充分享有平等自由权利以及经济、社会、文化权利，今后应加强有关经验交流分享，共同推动构建人类命运共同体。

本次边会由中国少数民族对外交流协会主办。

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