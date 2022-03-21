请看新华社记者从俄罗斯莫斯科、乌克兰哈尔科夫、德国柏林发回的报道——

@俄罗斯莫斯科

塔斯社20日援引塞瓦斯托波尔市长拉兹沃扎耶夫在社交媒体上发布的消息报道，俄黑海舰队副司令帕利在争夺马里乌波尔的战斗中阵亡。

乌克兰总统泽连斯基20日签署法令，将乌克兰战时状态在3月26日到期后再延长30天。

土耳其外长恰武什奥卢20日说，俄罗斯和乌克兰在停火谈判的“关键”条款上取得进展，但仍有些问题需要在两国领导层面做出决定。俄方20日表示将开通马里乌波尔的人道主义通道，以有序撤离平民和运送人道主义物资。

目前俄乌专家小组层级的谈判每天都在进行。据《乌克兰真理报》20日报道，乌克兰和俄罗斯代表团计划在21日恢复在线谈判。

@乌克兰哈尔科夫

乌克兰东部哈尔科夫市19日晚发布空袭警报。

目前哈尔科夫的供暖和供电存在困难，市政府正尽一切可能进行修复。哈尔科夫市政府鼓励市民在没有危险的区域恢复生产和经营活动，同时告诫市民做好安全防护工作。

当地企业与志愿者开展合作，为市民提供食物及其他日用品。快餐店也为有需要的市民提供餐食。当地民众都盼望冲突能尽快结束，生活早日回到正轨。

@德国柏林

美国和欧洲对俄罗斯能源进口的依赖程度不同，对相应制裁手段也存在分歧。

自西方加码实施一系列对俄制裁以来，德国油汽产品价格大幅上涨。很多民众不得不开始选择乘坐公共交通工具以节省燃油费用。

德国政府推出一系列补贴计划以缓解能源价格飙升带来的影响，并且改变了对于今年经济增长的预期。德国联邦经济和气候保护部长哈贝克近日表示，德国经济今年没有希望从新冠疫情阴影中走出回到正轨了。

德国选择党联邦议院党团主席爱丽丝·魏德尔也表示，针对俄罗斯的一系列制裁措施，不仅没办法帮助改善当前局势，反而会对德国自身经济造成非常严重的影响。

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