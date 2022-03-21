新华社华沙3月21日电 新华社记者日前探访波兰东南部两座“名不见经传”的机场，据多家媒体报道，以美国为首的北约国家经这里中转向乌克兰输送武器。美国一边说不会派美军到乌克兰与俄军作战，拒绝引火烧身；一边不断向乌克兰提供军事援助，隔岸“拱火”。

说到底，美国是拱别人的火、算自己的账，打着“一石三鸟”的小算盘：第一，渲染俄罗斯威胁，加紧围堵俄罗斯；第二，想借机掐灭欧洲寻求战略自主、安全事务独立的“小火苗”；第三，美国军工利益集团从冲突中牟利。

美军把守 “黑鹰”盘旋

波兰与乌克兰接壤，边境线长达530公里。自俄乌冲突爆发以来，在乌周边国家里，匈牙利拒绝致命武器过境，罗马尼亚和斯洛伐克有山脉阻隔，而美军在波兰东南部本就设有军用机场和军事基地，因此以美国为首的北约国家在陆路主要通过波兰向乌克兰运输军事援助。

记者在梅莱茨拍摄的景象。新华社记者孟鼎博摄

热舒夫-亚西翁卡机场坐落在喀尔巴阡山省省会热舒夫北部小镇亚西翁卡，距波乌边境约100公里，经高速公路只需一个小时左右就可抵达边境。据记者了解，这座机场年运送旅客量只有约80万人次，却有航班直飞美国新泽西州纽瓦克国际机场，是欧洲拥有跨大西洋直飞航班的最小机场。

记者驾车抵达机场周边，看到一座以铁皮板包围的建筑，铁皮板后停放着美军装甲车和其他军用车辆，不时有美军车辆和美国使馆牌照的外交车辆驶进驶出。当记者在入口处调转车头时，铁皮板后一辆面包车内迅速走出一名美军士兵，上前“目送”记者驶离。

记者在梅莱茨拍摄的景象。新华社记者孟鼎博摄

记者又驱车前往热舒夫西北部60多公里处的梅莱茨机场。驶近机场就看到黑鹰直升机低空盘旋。在这座面积并不大的机场外，排队停着十多辆油罐车，准备提供燃油供给。机场附近，两名荷枪实弹的美军士兵把守着一座美军军营。从外围可以看到机场里停靠着数架黑鹰直升机和奇努克运输直升机。

记者在梅莱茨拍摄的景象。新华社记者孟鼎博摄

拱别人的火算自己账

“美军现在没有，也不会进入乌克兰与俄军作战。”美国总统拜登3月1日在国会发表国情咨文时高调宣称，显然是把不伤自己一兵一卒当作“成绩”。

这是2月21日在美国首都华盛顿拍摄的白宫。新华社记者刘杰摄

然而，美国政府不仅多年来精心谋划并推动北约东扩，执意支持乌克兰加入北约，近来更是一再渲染战争氛围，频频挑动乌克兰危机，为了拉乌抗俄不断加大对乌军事援助，可谓将“拱火”进行到底。

去年底以来，在俄乌矛盾加速恶化之际，美国抓紧向乌克兰提供军火援助，对乌克兰军队提供培训，向波兰等周边国家增兵。俄乌冲突爆发后，美国国务卿布林肯2月26日宣布，美国将向乌克兰提供总价达3.5亿美元“致命性防御武器”军事援助。

据美国总统拜登3月16日签署的备忘录，美国防部又将向乌克兰提供价值达8亿美元的武器援助：

——800套防空系统；

——9000件反装甲武器；

——7000件机枪、霰弹枪和榴弹发射器等轻型武器；

——2000万发火炮、迫击炮炮弹等小型武器弹药；

——100套战术无人机等。

欧洲身处美国和俄罗斯在乌克兰博弈的前沿地带。对于“拱火”的后果，不乏明眼人。

匈牙利总理欧尔班日前在演讲中直言，不想成为大国博弈的“棋子”，“无论是美国还是布鲁塞尔，都不会以匈牙利人的头脑思考”，这就是为什么匈牙利“不会向战场运送士兵和武器的原因”。

美国国防部前官员富兰克林·斯平尼刊登文章的网页截图。

“俄乌冲突爆发以来，五角大楼（美国国防部）、K街（华盛顿游说公司聚集地）、军工企业以及整个国会大厦内，都在悄悄地开香槟庆祝。”曾在美国国防部长办公室工作26年的富兰克林·斯平尼如此点评。

他日前接受新华社记者视频专访时指出，美国军工复合体借这次俄乌冲突渲染对俄罗斯的恐惧，旨在为新一轮军备支出创造契机，也将从俄乌冲突及其他地区冲突中长期牟利。

火上浇油祸水外溢

2011年叙利亚爆发内战，美国带头“火上浇油”，给叙反政府武装提供武器和培训等。美国调查记者、普利策奖得主西莫·赫许在2014年发表的《红线和老鼠线》一文中披露，美国中央情报局组织向叙利亚境内偷摸给反政府武装运输武器。作者将这条运输链形象比喻为“老鼠线”。

赫许指出，美国情报机构当年明确知道，许多接受武器的叙利亚反政府武装与“基地”组织有染或属于其分支，但依然向其提供武器。

叙利亚政治专家胡萨姆·舒艾卜曾在接受新华社记者专访时指出，美国以“民主”“人权”为幌子煽动和支持叙反政府力量，向反对派武装甚至恐怖组织输送资金和武器，导致叙利亚陷入长期战乱冲突，加剧了叙人民的苦难。

美国所提供武器令祸水外溢。一些叙利亚反政府武装与“基地”组织分支联手组建极端组织“伊斯兰国”，不仅在叙利亚、伊拉克攻城略地，还外溢到周边多个国家，让中东地区更加混乱不安。

当然，美国也不乏搬起石头砸自己脚的时候。上世纪80年代，美国曾向阿富汗塔利班武装援助一批肩扛式防空导弹，支持其对付苏联军队。但在阿富汗战争期间，这批武器又让美军自己吃了不少苦头。

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