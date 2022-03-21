新华社洛杉矶3月20日电（记者高山）由美国乒乓球协会和美国南加州华人华侨联合总会联合主办的纪念中美“乒乓外交”50周年乒乓球友谊赛20日在加利福尼亚州洛杉矶举行。

来自美国国家青少年乒乓球队、洛杉矶当地乒乓球俱乐部的选手和中国驻洛杉矶总领馆、中国留学生以及华侨华人代表参加了友谊赛。当年曾亲身参与“乒乓外交”的美国运动员戴尔·斯威里斯和康妮·斯威里斯夫妇与中国驻洛杉矶总领事张平及美国乒协首席执行官沈伟妮以一场双打表演为活动拉开序幕。

美国乒协主席理查德·查尔在开幕致辞中说，50年前的“乒乓外交”对于美中两国具有重要的历史意义和现实意义，“‘乒乓外交’不只是历史篇章，其精神也是今天所需要的”。

戴尔·斯威里斯对新华社记者说，如今许多年轻人对当年的“乒乓外交”及其重要性知之甚少，他欢迎开展更多此类活动以加深年轻人对“乒乓外交”及其精神的理解，促进两国友好长远发展。

张平说，“乒乓外交”背后所体现的是中美两国人民之间美好的情感和真诚的友谊。这种友谊超越了意识形态的分歧，拉近了两国人民间的距离，为两国关系发展提供了坚实的民意基础。

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