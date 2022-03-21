新华社北京3月20日电 综合新华社驻外记者报道：在塞尔维亚首都贝尔格莱德日前举行的一场足球比赛中，观众拉起多条横幅，细数美国、北约过去几十年来轰炸或挑起战争的国家和地区名单，并高唱反战歌曲。多国专家学者和民众表示，美国等西方国家一直执行双重标准，一方面标榜“反战、和平”，另一方面却为了谋求自身利益，对他国实施军事干涉，插手他国内政，随意实施制裁，制造人道主义危机，给全球和平与安全带来威胁。

塞尔维亚前资深外交官、国际问题专家日瓦丁·约万诺维奇说，以美国为首的北约军队1999年对南斯拉夫联盟共和国进行了78天的轰炸，时至今日，欧洲和世界仍在承受这次破坏造成的严重后果。他指出，美国和北约看似在呼吁遵守国际法并指责其他国家，但实际上正是他们在没有联合国安理会授权的情况下发动了对南联盟的行动，美国之后对阿富汗、伊拉克和叙利亚的行动也是如此。

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃说，塞尔维亚球迷的举动很有意义。塞尔维亚人民经历过北约对当时的南联盟的轰炸，目睹了这些西方国家在战争问题上奉行双重标准的行为。在现当代的历史上，全球范围内大部分战争都是西方国家挑起的，最近的例子就是它们在伊拉克和阿富汗的所作所为。发动战争的西方国家根本没有资格来讨论反战立场。

阿富汗政治分析人士穆罕默德·萨利姆·弗鲁格说，20年前，美国和北约等西方盟友以反恐为借口侵略阿富汗。他们口口声声承诺支持阿富汗重建、支持维护人权，但他们并没有履行承诺，没能给阿富汗及周边地区带来和平及安定。

阿富汗赫尔曼德省桑金地区居民阿卜杜勒·瓦吉德多年来目睹了美军及北约盟友对阿行动。他痛诉道：“美国及北约军队对我们发动了20年的战争，人们每天在担惊受怕，我们这里的生产和生活完全被摧毁了。”

叙利亚政治问题专家穆罕默德·奥马里表示，在人道主义问题上，美国实行双重标准，它声称关心难民问题，却无视自己在中东地区造成的人道主义危机。在伊拉克、叙利亚等国，美国实质上为人道援助设置障碍，导致人道主义危机进一步恶化。

叙利亚居民阿里·伊萨认为，美国声称自己“做善事”，在保护难民，实际上在剥削和掠夺，想占领叙利亚的领土并进行抢掠。

柬埔寨贝尔泰国际大学资深教授约瑟夫·马修斯说，鉴于美国根据其编造的谎言多次入侵其他国家，美国在保护和平与人权或遵守国际法问题上没有资格说教。从越南战争到伊拉克、阿富汗战争，美国只会导致更多的混乱和不稳定，威胁全球和平与安全。

古巴首都哈瓦那一名专职司机爱德华多·卡巴尔说：“美国和北约采用双重标准行事，它们借人权和自由的名义行动，但它们所做的一切都在侵犯人权和自由。它们宣扬军事干涉主义，干涉别国内政。它们没有权利这样做！”

肯尼亚一家安保公司职员安德鲁·迪瓦表示，北约和美国在很多国家制造混乱，甚至进行军事打击，导致大量平民伤亡。美国及其盟友还对发展中国家实施严重违反国际法的单边制裁，造成严重人道主义危机。双重标准代表着西方的霸权和傲慢，人权和民主被它们用作谋求自身利益的借口。（参与记者：汪健、郑一晗、林朝晖、高文成、王守宝、吴长伟、黎华玲、李成、史先涛、石中玉）

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