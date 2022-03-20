新华社合肥3月20日电

中华人民共和国外交部和阿尔及利亚民主人民共和国外交部联合声明

应中华人民共和国国务院国务委员兼外交部长王毅邀请，阿尔及利亚民主人民共和国外交和海外侨民部长拉姆丹·拉马拉于2022年3月19日至21日对中国进行友好工作访问。两国外长就中阿关系及共同关心的国际和地区问题深入交换意见，达成如下广泛共识。

一、双方强调，中阿关系历史深厚，具有全面战略性，愿继续努力发展中阿全面战略伙伴关系，造福双方。双方重申在涉及彼此核心利益和重大关切问题上坚定相互支持。阿方表示恪守一个中国政策，在人权、涉疆、涉港问题上支持中方立场，不应将人权问题政治化或作为国际关系施压工具。中方祝贺阿尔及利亚独立革命胜利60周年，支持阿方为维护国家安全稳定作出的努力，赞赏阿方为实现全面经济振兴所采取的发展举措。

二、双方一致同意，全面加强两国发展战略对接，深化务实合作，造福两国人民。双方宣布就《中阿共建“一带一路”合作规划》案文达成共识，将尽快签署。双方还将就正在商签的其他合作文件加紧沟通，争取尽快签署。阿方赞赏“一带一路”倡议为发扬合作、团结、共赢价值观发挥的积极作用。中方赞赏阿方支持全球发展倡议并已作为首批成员加入“全球发展倡议之友小组”。

三、双方强调，应根据联合国有关决议解决巴勒斯坦问题，确保巴勒斯坦人民建立以1967年边界为基础，以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国的权利，实现中东安全稳定。应倡导相互尊重，坚持公平正义原则，促进地区热点问题的和平政治解决。中方祝贺阿方将于2022年11月初主办阿盟峰会，支持阿方作为阿盟候任轮值主席国为推动阿拉伯共同事业，应对阿拉伯世界面临的各类挑战发挥积极作用，期待阿方为加强中阿集体合作，特别是筹备拟召开的中阿峰会作出积极贡献，支持阿方在国际和地区事务中发挥重要建设性作用。阿方感谢中方一贯支持阿拉伯正义事业，赞赏中方为推动地区问题公正持久解决所提倡议主张和所作积极努力，期待中方为维护中东和平安全稳定发挥更大作用。

四、双方强调中非全面战略合作伙伴关系的重要性，支持非洲根据《2063年议程》实现共同发展目标，坚持根据《非盟宪章》基本原则，消除威胁非洲和平、安全与稳定的危机，致力于以非洲方式解决非洲问题。中方赞赏阿方支持萨赫勒和撒哈拉地区稳定与发展、推动和平解决利比亚和马里危机，以及推动非洲自贸区建设所发挥的积极作用，赞赏阿方作为非盟预防和打击恐怖主义及暴力极端活动协调员，为在非洲打击这一危险公敌所作积极努力。关于西撒问题，双方强调支持在国际法，特别是联合国有关决议框架内达成公正、持久解决方案的努力。

五、双方重申在国际多边事务中密切协调配合，坚持不干涉内政原则，继续推动国际关系民主化，通过对话与和平方式解决争端，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以《联合国宪章》宗旨为基础的国际关系基本准则。

在乌克兰问题上，双方认为应坚持《联合国宪章》的宗旨和原则，尊重各国主权和领土完整；应坚持安全不可分割原则，照顾当事方合理安全关切；应坚持通过对话谈判，以和平方式解决争端；反对滥施没有国际法依据的单边制裁，避免破坏国际规则，损害各国民生；应缓解人道局势，双方愿为此作出共同努力。

(责编：杨光宇、袁勃)