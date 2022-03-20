新华社德黑兰3月20日电 专访：美国好战缘于痴迷霸权——访伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃

新华社记者高文成 王守宝

伊朗德黑兰大学亚洲研究中心主任哈米德·瓦法埃日前接受新华社记者专访时说，回顾美国历史，就能发现这个国家有个突出的特点，就是“特别好战”，这背后是美国的霸权主义在作祟。

他说，美国应该在国际法庭上回答以下问题：“凭什么肆意侵略其他国家、残杀他国的无辜百姓？有什么资格以人权为借口向其他国家施压？”

瓦法埃说，虽然美国一直批评其他国家的人权状况和国际角色等，但美国在世界各地发动了很多战争，导致这些地区的安全和稳定遭到破坏，最新例子就是美国对阿富汗发动的战争。

“美国对阿富汗的过去、现在和未来都产生了非常消极的影响。”瓦法埃说。

瓦法埃表示，回顾阿富汗战争，美国需要回答三大问题。首先，美军在阿富汗驻扎期间，当地的毒品贸易额不仅没有下降，反而大幅增加。需要注意的是，美军驻扎期间，阿富汗的机场、边防和军队等要害部门都被美国控制。美国需要回答的第一个问题就是：为什么在它占领期间，阿富汗的毒品贸易额不降反增？

其次，美军在阿富汗驻扎期间，杀害了大量无辜平民，甚至多次利用无人机袭击婚礼等大批民众聚集的场所。之后，美国只是说一声“不好意思，这里没有恐怖分子”就不再理会。美国需要回答的第二个问题是：为什么杀害那么多无辜百姓却可以逃避罪责？

此外，美军不负责任地匆忙撤离阿富汗，导致当地安全局势恶化，使阿周边国家成为受害者。美国需要回答的第三个问题是：它有什么资格指责其他国家威胁地区和平和国际安全？

瓦法埃说，美国如此好战，已经成为“世界和平的最大威胁之一”，而美国好战缘于维护其霸权的动机。“美国优先”的口号充分暴露了美国政府的认知。一旦其他国家的利益和美国利益发生冲突，美国为了维护自身利益，不惜杀害这些国家的人民，美国在伊拉克、阿富汗等地的所作所为就证明了这一点。

瓦法埃表示，美国单边主义的做法已让大部分国家认识到，世界需要多边主义。“希望在不久的将来，真正的多边主义能成为现实。”瓦法埃说。

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